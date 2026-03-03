Ο Κριστιάνο Ρονάλντο αποχώρησε από τη Σαουδική Αραβία μαζί με την οικογένειά του, σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στη Μέση Ανατολή.

Το ιδιωτικό του τζετ απογειώθηκε αργά το βράδυ από το Ριάντ, όπου διαμένει με τη σύντροφό του Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ και τα πέντε παιδιά τους. Η αναχώρηση σημειώθηκε ενώ οι συγκρούσεις στην περιοχή κλιμακώνονται, με την πρωτεύουσα να βρίσκεται στο επίκεντρο των εξελίξεων.

Σύμφωνα με στοιχεία παρακολούθησης πτήσεων, το Bombardier Global Express πραγματοποίησε πτήση διάρκειας περίπου επτά ωρών με προορισμό τη Μαδρίτη. Το αεροσκάφος απογειώθηκε στις 20:20 και προσγειώθηκε λίγο πριν τη 01:00 τα ξημερώματα.

Η διαδρομή, όπως καταγράφηκε από την πλατφόρμα Flightradar24, περιλάμβανε πέρασμα πάνω από την Αίγυπτο και τη Μεσόγειο, πριν την άφιξη στην ισπανική πρωτεύουσα.

Η αποχώρηση του Πορτογάλου σταρ έρχεται την ώρα που αρκετοί ξένοι υπήκοοι αναζητούν τρόπο να φύγουν από την περιοχή λόγω της αστάθειας που επικρατεί.