Η Μέγκαν Μορόνι έκανε εντυπωσιακό ντεμπούτο αυτή την εβδομάδα στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς το νέο της άλμπουμ “Cloud 9” κατέκτησε την κορυφή του Billboard 200.

Η σταρ της κάντρι μουσικής βρέθηκε για πρώτη φορά στο Νο. 1 των charts, με το “Cloud 9” να συγκεντρώνει 147.000 ισοδύναμες μονάδες άλμπουμ. Η επιτυχία αυτή σηματοδοτεί ένα σημαντικό ορόσημο για την καριέρα της Μορόνι.

Πρόκειται για την πρώτη φορά εδώ και σχεδόν δύο χρόνια που ένα κάντρι άλμπουμ από γυναίκα τραγουδίστρια ανεβαίνει στην κορυφή, μετά το “Cowboy Carter” της Beyoncé τον Απρίλιο του 2024. Το “Cloud 9” είναι το τρίτο άλμπουμ της Μορόνι και το δεύτερο που εισέρχεται στο top 10, μετά το “Am I Okay?” που είχε φτάσει στο Νο. 9 το 2024. Το ντεμπούτο της, “Lucky” (2023), είχε ανέβει έως το Νο. 38.

Η θέση των γυναικών στην κάντρι σκηνή

Τα τελευταία δέκα χρόνια, μόλις επτά άλμπουμ από πέντε γυναίκες καλλιτέχνιδες έχουν καταφέρει να φτάσουν στην κορυφή του Billboard 200. Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν τα “Cowboy Carter” της Beyoncé, “Speak Now (Taylor’s Version)”, “Red (Taylor’s Version)” και “Fearless (Taylor’s Version)” της Τέιλορ Σουίφτ, το “Cry Pretty” της Κάρι Άνεργουντ και το “Now” της Σάνια Τουέιν.

Στο ίδιο χρονικό διάστημα, συνολικά 17 κάντρι άλμπουμ από 11 άνδρες καλλιτέχνες έχουν κατακτήσει το Νο. 1, γεγονός που αναδεικνύει τη δυσκολία των γυναικών να κυριαρχήσουν στο συγκεκριμένο είδος.

Ανοδική πορεία για τις γυναίκες της κάντρι

Η επιτυχία της Μορόνι έρχεται σε μια περίοδο όπου οι γυναίκες της κάντρι μουσικής σημειώνουν αξιοσημείωτη άνοδο. Το “Choosin’ Texas” της Έλα Λάνγκλεϊ διανύει τη δεύτερη εβδομάδα του στο Νο. 1 του Hot 100, μετά την άνοδό του στην κορυφή τον περασμένο μήνα.