Στον εισαγγελέα οδηγήθηκε σήμερα ο Γεωργιανός, αζέρικης καταγωγής, ο οποίος φέρεται από τις αρχές ως ύποπτος για κατασκοπευτική δράση στην περιοχή της Σούδας.

Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για παράνομη είσοδο και παραμονή στη χώρα, αδίκημα για το οποίο παραπέμφθηκε να δικαστεί στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο της Αθήνας.

Την ίδια ώρα, η δικογραφία που αφορά τη διερεύνηση του αδικήματος της κατασκοπείας παραμένει ανοιχτή στην Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία για περαιτέρω έλεγχο. Ανάλογα με τα στοιχεία που θα προκύψουν, θα κριθεί η δικονομική πορεία που θα ακολουθηθεί.

Αυξημένα μέτρα ασφαλείας σε κρίσιμους στόχους

Οι Αρχές ασφαλείας βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή. Η ΕΛΑΣ και η ΕΥΠ έχουν ενισχύσει τα μέτρα προστασίας σε κρίσιμες υποδομές και χώρους, με στόχο την πρόληψη ενδεχόμενων ενεργειών στη χώρα.

Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στην ασφάλεια των πρεσβειών των ΗΠΑ και του Ισραήλ, ενώ φρουρούνται και άλλοι στόχοι αμερικανικού και ισραηλινού ενδιαφέροντος, όπως ξενοδοχεία, επιχειρήσεις, συναγωγές και κατοικίες.

Παράλληλα, σε υψηλή ετοιμότητα βρίσκονται οι Αρχές στα σύνορα και στα αεροδρόμια, κυρίως στην Αθήνα και την Κρήτη, αλλά και σε περιοχές όπως η Αλεξανδρούπολη, η Ρόδος και άλλα νησιά, όπου ενισχύονται οι έλεγχοι και τα μέτρα ασφαλείας.