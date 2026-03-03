Η Formula 1 εισέρχεται σε μια νέα εποχή με τις 22 θέσεις να έχουν καλυφθεί από τα τέλη της περασμένης χρονιάς. Ειδικότερα, η νέα χρονιά θα φέρει νέα ταλέντα, όπως τον Άρβιντ Λίντμπλαντ, το νέο αστέρι που έχει αρκετές φιλοδοξίες για τη νέα σεζόν και το μέλλον του στη Formula1.

Ο Άρβιντ Λίντμπλαντ θα τρέχει με τη Racing Bulls (το προπύργιο της Red Bull), έχοντας κερδίσει τις εντυπώσεις στις πίστες με την καρίερα του ως έφηβος. Είναι 18 ετών, έχει σουηδικές και ινδικές ρίζες, ξεκίνησε από τα καρτ στα πέντε του και όπως και οι συνάδελφοι του ανέβηκε διαδοχικά τις κατηγορίες στο μηχανοκίνητο σπορ.

Παράλληλα, το 2024 έκανε το ντεμπούτο του στη FIA Formula 3, όπου τελείωσε τη σεζόν στην 4η θέση του πρωταθλήματος. Και για το 2025 η Red Bull του εξασφάλισε μια θέση στη Formula 2 με την κορυφαία ομάδα της Campos, με την οποία ο Μάρκο και ο Λίντμπλαντ ελπίζουν να έρθει η κατάκτηση του φετινού πρωταθλήματος.

Ξεχώρισαν οι τεσσερις νίκες του στην Formula 2, ενώ έγινε και ο νεότερος νικητής αγώνα, σε ηλικία 17 ετών και 254 ημερών. O 18χρονος Λίντμπλαντ προσφάτως ανέφερε: «Είμαι πραγματικά ενθουσιασμένος. Πάντα ήταν στόχος μου να φτάσω στη Formula 1 και το να γίνει το όνειρο πραγματικότητα. Ανυπομονώ να ξεκινήσω».