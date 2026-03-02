Οι ΗΠΑ και Μέση Ανατολή βρίσκονται στο επίκεντρο των εξελίξεων με μετά την τελική εντολή που έδωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ για την έναρξη της επιχείρησης με την κωδική ονομασία Epic Fury. Η εντολή δόθηκε στις 3:38 μ.μ. την Παρασκευή, σύμφωνα με τον Στρατηγό Νταν Κέιν, ο οποίος μετέφερε τα λόγια του προέδρου: «Η Επιχείρηση Epic Fury εγκρίθηκε. Καμία ακύρωση. Καλή επιτυχία.»

Όπως δήλωσε ο Κέιν, η επιχείρηση αποτέλεσε μια ημερήσια επιδρομή που είχε ως αφορμή ένα συγκεκριμένο γεγονός. Διεξήχθη από τις Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις με την υποστήριξη των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, το γεγονός που αποτέλεσε το έναυσμα ήταν η συγκέντρωση του Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν και άλλων αξιωματούχων σε συγκρότημα στην Τεχεράνη.

Ο στρατηγός Κέιν ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εκτόξευσαν πυραύλους Tomahawk από τη θάλασσα, πιθανώς από αντιτορπιλικά με κατευθυνόμενους πυραύλους και υποβρύχια. Παράλληλα, στρατεύματα εξαπέλυσαν πυρομαχικά ακριβείας από το έδαφος. «Αυτή ήταν μια μαζική, συντριπτική επίθεση σε όλους τους τομείς του πολέμου, που χτύπησε περισσότερους από χίλιους στόχους τις πρώτες 24 ώρες», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Στοχευμένα πλήγματα και επιχειρήσεις πολλαπλών επιπέδων

Στην αρχική φάση, η Κεντρική Διοίκηση (Centcom) επικεντρώθηκε σε κρίσιμες υποδομές του Σώματος των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν. Οι στόχοι περιλάμβαναν εγκαταστάσεις διοίκησης και ελέγχου, ναυτικές δυνάμεις, βάσεις βαλλιστικών πυραύλων και υποδομές πληροφοριών, με σκοπό να «ζαλίσουν και να αποπροσανατολίσουν» τις ιρανικές δυνάμεις.

Παράλληλα, οι ΗΠΑ συντόνισαν διαστημικές και κυβερνοεπιχειρήσεις, επιδιώκοντας τη διατάραξη των δικτύων επικοινωνιών και αισθητήρων του Ιράν, ώστε να αποδυναμώσουν την ικανότητα αντίδρασης του αντιπάλου.

Συνεχιζόμενες επιχειρήσεις και εκτιμήσεις απωλειών

Τέλος, ο Κέιν υπογράμμισε ότι οι επιχειρήσεις θα συνεχιστούν σε όλη την περιοχή, επισημαίνοντας πως υπάρχει πιθανότητα απωλειών. Οι εκτιμήσεις για τις ζημιές και τις συνέπειες της μάχης θα χρειαστούν χρόνο, καθώς η Epic Fury δεν αποτελεί όπως είπε μια «μεμονωμένη επιχείρηση».

