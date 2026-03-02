Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε σε δημοσιογράφους στην Ουάσιγκτον ότι η πρόσφατη επιχείρηση των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν ήταν «αναγκαία, ό,τι κι αν συνέβαινε».

Όπως εξήγησε, χωρίς αυτή την ενέργεια, το Ιράν θα είχε «περάσει τη γραμμή της ασυλίας» μέσα σε έναν χρόνο, αποκτώντας «τόσους πολλούς πυραύλους μικρού βεληνεκούς και τόσα drones, που κανείς δεν θα μπορούσε να κάνει τίποτα γι’ αυτό». Ο Ρούμπιο υπογράμμισε ότι σε ένα τέτοιο σενάριο η Τεχεράνη θα μπορούσε «να κρατά ολόκληρο τον κόσμο όμηρο». Παράλληλα, σημείωσε ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ θα αντιμετώπιζε σοβαρή εσωτερική πίεση και έρευνα από το Κογκρέσο, εάν δεν είχε κινηθεί «προληπτικά για να αποτρέψει περισσότερα θύματα και απώλειες ανθρώπινων ζωών».

Συνέχισε δε λέγοντας ότι «η αποστολή μας είναι η καταστροφή των βαλλιστικών πυραύλων τους και της ικανότητάς τους να τους κατασκευάζουν, καθώς και της απειλής που αποτελεί το ναυτικό τους για τη διεθνή ναυτιλία. Αυτός είναι ο στόχος μας». «Ωστόσο», συνέχισε, «δεν θα μας πείραζε, δεν θα μας στεναχωρούσε και ελπίζουμε ότι ο ιρανικός λαός θα καταφέρει να ανατρέψει αυτή την κυβέρνηση και να χτίσει ένα νέο μέλλον για τη χώρα του. Θα θέλαμε πολύ να γίνει αυτό δυνατό».