Τρία αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη F-15 καταρρίφθηκαν κατά λάθος στο Κουβέιτ, σύμφωνα με την εφημερίδα Wall Street Journal. Το μοντέλο F-15E Strike Eagle, που –όπως αναφέρουν οι ΗΠΑ– ενεπλάκη στο περιστατικό, κοστολογείται στα 31,1 εκατ. δολάρια ανά μονάδα, βάσει ενημερωτικού δελτίου της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ.

Το ποσό αυτό υπολογίζεται σε σταθερές τιμές του 1998, γεγονός που σημαίνει ότι η σημερινή του αξία είναι σημαντικά υψηλότερη. Τα νεότερα μοντέλα του F-15 φτάνουν να κοστίζουν έως και 100 εκατ. δολάρια το καθένα.

BREAKING: A U.S. fighter jet has crashed in Kuwait. pic.twitter.com/W6Mgim47iO — Clash Report (@clashreport) March 2, 2026

Το F-15E Strike Eagle είναι μαχητικό πολλαπλών ρόλων, σχεδιασμένο για αποστολές αέρος-αέρος και αέρος-εδάφους, που τέθηκε σε υπηρεσία τη δεκαετία του 1980.

Βίντεο που είδαν το φως της δημοσιότητας κατέγραψαν την πτώση ενός από τα μαχητικά αεροσκάφη στο Κουβέιτ. Σε ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας της χώρας αναφέρεται ότι «αρκετά αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη κατέπεσαν σήμερα το πρωί».

Τα πληρώματα «επέζησαν», απομακρύνθηκαν από το σημείο και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία για εξετάσεις. Η κατάσταση της υγείας τους χαρακτηρίζεται «σταθερή».

Ανακοίνωση της CENTCOM

Η Κεντρική Αμερικανική Διοίκηση (CENTCOM) επιβεβαίωσε ότι επρόκειτο για τρία αμερικανικά μαχητικά τύπου F-15 τα οποία καταρρίφθηκαν κατά λάθος από φίλια πυρά. Και τα έξι μέλη των πληρωμάτων εκτινάχθηκαν με ασφάλεια, περισυνελέγησαν και νοσηλεύονται εκτός κινδύνου.

«Κατά τη διάρκεια ενεργών μαχών —που περιελάμβαναν επιθέσεις από ιρανικά αεροσκάφη, βαλλιστικούς πυραύλους και drones— τα μαχητικά αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ καταρρίφθηκαν κατά λάθος από την αεράμυνα του Κουβέιτ», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Το Κουβέιτ αναγνώρισε το περιστατικό και διεξάγει έρευνα για τα αίτια. Σύμφωνα με διαθέσιμο οπτικό υλικό, ένα από τα αεροσκάφη κατέπεσε περίπου 10 χιλιόμετρα από την αμερικανική βάση Ali Al Salem.

Πιθανά αίτια και αντιδράσεις

Η κατάρριψη από φίλια πυρά ενδέχεται να οφείλεται σε σφάλμα του συστήματος αεράμυνας, κάτι όχι ασυνήθιστο σε τόσο περίπλοκες επιχειρησιακές συνθήκες. Νωρίτερα, το Ιράν είχε ισχυριστεί ότι κατέρριψε το αεροσκάφος, χωρίς ωστόσο να υπάρχει επιβεβαίωση.

Οι δύο πιλότοι του ενός αεροσκάφους ενεργοποίησαν το σύστημα αυτόματης εκτόξευσης, καταφέρνοντας να απομακρυνθούν εγκαίρως από το σημείο της πτώσης.

