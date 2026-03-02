Αμερικανικό μαχητικό F-15 συνετρίβη το πρωί της Δευτέρας στο Κουβέιτ, σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδόθηκαν από διεθνή μέσα ενημέρωσης.

Όπως φαίνεται σε βίντεο που αναρτήθηκαν στην πλατφόρμα Χ, οι πιλότοι του αεροσκάφους ενεργοποίησαν τα αλεξίπτωτα ασφαλείας και διασώθηκαν με επιτυχία κατά την προσγείωσή τους στο έδαφος.

Οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι το F-15 ενδέχεται να καταρρίφθηκε από φίλια πυρά, ενώ εκτελούσε αποστολή εντοπισμού και εξουδετέρωσης εχθρικών drone στον εναέριο χώρο του Κουβέιτ.

BREAKING: A U.S. fighter jet has crashed in Kuwait. pic.twitter.com/W6Mgim47iO — Clash Report (@clashreport) March 2, 2026

⚡️⭕️From the crash site : the American pilot https://t.co/fz0cuNDsja pic.twitter.com/L3cGwpGKsL — Middle East Observer (@ME_Observer_) March 2, 2026

Στήλη πυκνού καπνού υψώνεται από τον τομέα όπου βρίσκεται η αμερικανική πρεσβεία στο Κουβέιτ και στην περιοχή έχουν σπεύσει και επιχειρούν πυροσβέστες, δήλωσε αυτόπτης μάρτυρας στο πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς. Παράλληλα, η εταιρεία KIPIC του εμιράτου ανακοίνωσε πως μη επανδρωμένο εναέριο όχημα έπληξε διυλιστήριο, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δυο εργαζόμενοι. Νωρίτερα, οι αρχές ανέφεραν ότι η αντιαεροπορική άμυνα αναχαίτισε —απροσδιόριστο— αριθμό drones.

Σύμφωνα με τον γενικό διευθυντή πολιτικής προστασίας στο υπουργείο Εσωτερικών του Κουβέιτ, τον Μοχάμεντ Αλ Μανσούρι, η αντιαεροπορική άμυνα αναχαίτισε «ορισμένο αριθμό αεροπορικών στόχων τα ξημερώματα».

Σε αντίποινα για τους βομβαρδισμούς των ΗΠΑ και του Ισραήλ από το Σάββατο στους οποίους σκοτώθηκαν κορυφαίοι ηγέτες του κρατικού μηχανισμού, συμπεριλαμβανομένου του ανώτατου ηγέτη της Αλί Χαμενεΐ, η Τεχεράνη εξαπολύει πλήγματα προς κάθε κατεύθυνση εναντίον αραβικών κρατών της περιοχής, βάζοντας στο στόχαστρο πάνω απ’ όλα αμερικανικές βάσεις και εγκαταστάσεις χρησιμοποιούμενες από τις ΗΠΑ.

Τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχει σκοτωθεί και άλλοι 32 έχουν τραυματιστεί στο Κουβέιτ —όλοι αλλοδαποί— εξαιτίας των ιρανικών αντιποίνων, σύμφωνα με δεδομένα του υπουργείου Υγείας τα οποία δημοσιοποιήθηκαν χθες Κυριακή.

Live όλες οι εξελίξεις στα nea.gr