Ιρανικής κατασκευής drones που έπληξαν τη βρετανική στρατιωτική βάση στο Ακρωτήρι εκτοξεύθηκαν από τον Λίβανο, πιθανότατα από τη Χεζμπολάχ, σύμφωνα με κυβερνητική πηγή της Κύπρου που δεν κατονομάζεται.

Όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων AFP, η ίδια πηγή ανέφερε ότι «έχει επιβεβαιωθεί» πως τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη – ένα εκ των οποίων χτύπησε διάδρομο προσγείωσης – ξεκίνησαν από τον Λίβανο. Σε ερώτηση αν πίσω από την επίθεση βρίσκεται η οργάνωση που υποστηρίζεται από το Ιράν, η απάντηση ήταν «κατά πάσα πιθανότητα».

Η βάση του Ακρωτηρίου, νοτιοδυτικά της Λεμεσού, αποτελεί μία από τις δύο στρατιωτικές βάσεις που η Βρετανία διατηρεί στην πρώην αποικία από την ανεξαρτησία της Κύπρου το 1960.

Πέρα από τις στρατιωτικές εγκαταστάσεις, στο Ακρωτήρι διαμένουν και οικογένειες εν ενεργεία στελεχών των βρετανικών δυνάμεων.