Ο αρχηγός του ισραηλινού στρατού, στρατηγός Εγιάλ Ζαμίρ, ανακοίνωσε ότι τα πλήγματα που πραγματοποιούνται στον Λίβανο εναντίον της φιλοϊρανικής σιιτικής οργάνωσης Χεζμπολάχ ενδέχεται να συνεχιστούν για «πολλές ημέρες».

«Εξαπολύσαμε μια επιθετική εκστρατεία κατά της Χεζμπολάχ», δήλωσε ο στρατηγός Ζαμίρ σε βίντεο που δημοσιοποιήθηκε από τον ισραηλινό στρατό.

Η ανακοίνωση έγινε λίγες ώρες μετά τα ισραηλινά πλήγματα στα νότια προάστια της Βηρυτού και στον νότιο Λίβανο, τα οποία πραγματοποιήθηκαν ως αντίποινα για τις ρουκέτες που εκτοξεύτηκαν από τη Χεζμπολάχ προς το Ισραήλ.

«Οφείλουμε να προετοιμαστούμε για αρκετές ημέρες μαχών, πολλές ημέρες», πρόσθεσε ο στρατηγός, υπογραμμίζοντας τη διάρκεια και την ένταση των επιχειρήσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη. Live όλες οι εξελίξεις στα nea.gr