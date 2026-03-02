«Ευχαριστούμε την Ελληνική Κυβέρνηση για την ανταπόκρισή της σε συνέχεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχε σήμερα ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη», αναφέρει σε ανάρτησή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης στο X.

Προσθέτει πως στο πλαίσιο των αυξημένων προληπτικών μέτρων που λαμβάνονται λόγω των εξελίξεων στην ευρύτερη περιοχή, συμφωνήθηκε όπως η Ελλάδα θα αποστείλει δύο φρεγάτες του Πολεμικού Ναυτικού στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Πρόκειται για τη φρεγάτα «Κίμων» και ακόμη μία φρεγάτα, η οποία φέρει το σύστημα αντιμετώπισης μη επανδρωμένων αεροχημάτων «Κένταυρος».

«Παράλληλα, στο ίδιο πλαίσιο ενίσχυσης των προληπτικών μέτρων και της συνεργασίας μεταξύ Κυπριακής Δημοκρατίας και Ελλάδας, αποστέλλεται στην Κύπρο και ζεύγος αεροσκαφών F-16 της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας», σημειώνεται χαρακτηριστικά.

Υπενθυμίζεται ότι, τo ΚΥΣΕΑ αποφάσισε η Ελλάδα ενισχύει έμπρακτα το δόγμα του Ενιαίου Αμυντικού Χώρου, στέλνοντας σαφές μήνυμα αποτροπής. Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο ελληνικά μαχητικά F-16 Block, με δύο φρεγάτες τον «Κίμων» και την«Ψαρά».

Επίσης, στην Κύπρο μεταβαίνει εσπευσμένα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας , συνοδευόμενος από τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ, Στρατηγό Δημήτρη Χούπη.

Η επίσκεψη αυτή έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα, καθώς περιλαμβάνει διαβουλεύσεις με την κυπριακή ηγεσία για τον συντονισμό των ενεργειών σε περίπτωση περαιτέρω αποσταθεροποίησης.

Αναλυτικά, ολόκληρη η δήλωση του κ. Δένδια έχει ως εξής:

«Ο πρωθυπουργός της Ελλάδας, Κυριάκος Μητσοτάκης, συνομίλησε προ ολίγου με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη. Τις τελευταίες δύο ημέρες είμαι σε διαρκή επικοινωνία με τον ομόλογό μου υπουργό Άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας, Βασίλη Πάλμα.

Μετά τις απρόκλητες επιθέσεις στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας, διαβεβαίωσα τον κύριο Πάλμα ότι η Ελλάδα καθόλη τη διάρκεια της παρούσας κρίσης θα συμβάλει με κάθε δυνατό τρόπο στην άμυνα της Κυπριακής Δημοκρατίας, ώστε να αντιμετωπιστούν οι απειλές και οι παράνομες ενέργειες στο έδαφός της.

Κατόπιν αυτού και σύμφωνα με απόφαση του ΚΥΣΕΑ, αποστέλλεται άμεσα στην Κυπριακή Δημοκρατία η φρεγάτα “Κίμων” μαζί με δεύτερη ελληνική φρεγάτα, η οποία θα φέρει το σύστημα “Κένταυρος” καθώς επίσης αποστέλλεται στην Κυπριακή Δημοκρατία ζεύγος μαχητικών F-16 για να συμβάλει στην άμυνά της απέναντι στις απειλές τις οποίες αντιμετωπίζει.

Για τον καλύτερο συντονισμό των ενεργειών με την Κυπριακή Δημοκρατία θα μεταβώ αύριο, μαζί με τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ, στρατηγό Δημήτριο Χούπη, στην Κύπρο, όπου θα γίνω δεκτός από τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη και θα έχω συνεργασία με τον Βασίλη Πάλμα».

