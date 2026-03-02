Η Μαριέλλα Φασούλα ετοιμάζεται για το επόμενο, ίσως πιο σημαντικό, βήμα της καριέρας της. Μετά από μια εξαιρετική σεζόν με τη Μπεσίκτας στο τουρκικό πρωτάθλημα, η Ελληνίδα σέντερ βρίσκεται στην τελική ευθεία συμφωνίας με τη Φενέρμπαχτσε, μία από τις κορυφαίες δυνάμεις στην Ευρώπη.

Στα 28 της χρόνια, η Φασούλα πραγματοποιεί την πιο ώριμη και γεμάτη χρονιά της. Με μέσο όρο 30,9 λεπτά συμμετοχής, καταγράφει 18 πόντους, 8 ριμπάουντ, 3,2 ασίστ, 1,5 κλεψίματα και 1 μπλοκ ανά αγώνα, αποτελώντας σημείο αναφοράς για την ομάδα της.

Πρόκληση στην EuroLeague Women

Οι επιδόσεις της δεν πέρασαν απαρατήρητες. Η Φενέρμπαχτσε αναζητούσε μια αξιόπιστη και ποιοτική λύση στη θέση «5» και βρήκε στο πρόσωπο της Φασούλα το ιδανικό προφίλ: δύναμη στο «ζωγραφιστό», εμπειρία και ευρωπαϊκές παραστάσεις, κυρίως μέσα από το EuroCup Women.

Το επόμενο βήμα είναι η συμμετοχή στην EuroLeague Women, το κορυφαίο διασυλλογικό επίπεδο της ηπείρου.