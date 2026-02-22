Η Φενέρμπαχτσε αναδείχθηκε κυπελλούχος Τουρκίας για το 2026, επικρατώντας με το επιβλητικό 91-74 της Μπεσίκτας στον μεγάλο τελικό. Η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους επέβαλε την ανωτερότητά της μετά το πρώτο δεκάλεπτο, στηριζόμενη στην τρομερή ευστοχία της και την επιθετική σταθερότητα που έδειξε σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης.

Η σταθερότητα έκρινε τον τίτλο

Αν και το ξεκίνημα του αγώνα βρήκε τις δύο ομάδες να συμβαδίζουν στο σκορ, η Φενέρ βρήκε τις λύσεις για να κρατήσει υψηλό ρυθμό, σκοράροντας τουλάχιστον 20 πόντους σε κάθε περίοδο. Αντίθετα, η Μπεσίκτας δεν κατάφερε να ακολουθήσει, με την παραγωγικότητά της να φθίνει αισθητά μετά την πρώτη περίοδο, όπου δυσκολεύτηκε να ξεπεράσει τους 18 πόντους ανά δεκάλεπτο.

Οι νικητές στηρίχθηκαν σε δύο παίκτες που κυριάρχησαν απόλυτα στο παρκέ και εξασφάλισαν την κατάκτηση του τροπαίου. Ο Τάρικ Μπιμπέροβιτς αναδείχθηκε στον απόλυτο πρωταγωνιστή της βραδιάς, πετυχαίνοντας ένα εντυπωσιακό double-double με 28 πόντους και 10 ριμπάουντ. Παράλληλα, ο Γουέιντ Μπάλντουιν πραγματοποίησε μια πολυδιάστατη εμφάνιση, αγγίζοντας το triple-double με 21 πόντους, 9 ασίστ και 6 ριμπάουντ, προσφέροντας την απαραίτητη ώθηση στη Φενέρμπαχτσε για να φτάσει στον τίτλο.

Η προσπάθεια της Μπεσίκτας

Από την πλευρά των ηττημένων, ο Ντότσον προσπάθησε να κρατήσει την ομάδα του ζωντανή με 17 πόντους, ενώ οι Μάθιους και Σανλί πρόσθεσαν από 14 πόντους έκαστος. Ο Σανλί μάλιστα κυριάρχησε κάτω από τα καλάθια για την ομάδα του με 8 ριμπάουντ, όμως η συνολική αμυντική αδυναμία της Μπεσίκτας δεν επέτρεψε κάτι παραπάνω.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 22-24, 46-42, 70-56, 91-74