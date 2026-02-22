Σε μια εκτενή και αποκαλυπτική συνέντευξη στη Meridian Sport, ο Παούλιους Μοτεγιούνας τοποθετήθηκε για πρώτη φορά σχετικά με την ολοκλήρωση της πορείας του στη θέση του CEO της EuroLeague.

Ο Λιθουανός παράγοντας προχώρησε σε έναν απολογισμό της θητείας του, αναλύοντας τις αποφάσεις που έλαβαν οι μέτοχοι και τον τρόπο διαχείρισης των συλλόγων, ενώ παράλληλα θέλησε να βάλει ένα τέλος στις φήμες και τις παρεξηγήσεις που κυκλοφόρησαν γύρω από το όνομά του.

Η απομάκρυνση του Μοτεγιούνας από την ηγεσία της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης υπήρξε αποτέλεσμα συλλογικής απόφασης των μετόχων.

Στην τοποθέτησή του, ο πρώην πλέον διευθύνων σύμβουλος εξήγησε τις συνθήκες κάτω από τις οποίες επήλθε το διαζύγιο, ενώ δεν παρέλειψε να αναφερθεί στις προκλήσεις που αντιμετώπισε κατά τη διάρκεια της θητείας του, επιχειρώντας να ρίξει φως στο παρασκήνιο των διοικητικών εξελίξεων.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

Για την πρώτη μέρα μετά την απόφαση ότι δεν είναι πλέον εκτελεστικός διευθυντής της EuroLeague;

«Αυτή την απόφαση έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο της ECA και, αν και με εξέπληξε, σέβομαι πλήρως τη διαχείριση της οργάνωσης και την πορεία που επιλέχθηκε για το μέλλον της Λίγκας».

Για τους λόγους της απομάκρυνσης:

«Κατά τη διάρκεια της θητείας μου έκανα ό,τι μπορούσα προς το καλύτερο συμφέρον της Λίγκας. Σήμερα δεν θα άλλαζα τίποτα ούτε θα επικοινωνούσα διαφορετικά. Τα αποτελέσματα μιλούν από μόνα τους. Η απόφαση ελήφθη και τη σέβομαι. Δεν αναλύω τι θα μπορούσε να την προκαλέσει. Έχω καθαρή συνείδηση και εσωτερική ηρεμία, γνωρίζοντας ότι ενήργησα όπως πίστευα ότι ήταν σωστό. Είμαι ευγνώμων για την εμπιστοσύνη που μου δείχθηκε και για την ευκαιρία να συνεργαστώ με τους συλλόγους, τους συνεργάτες και την ομάδα μας, ώστε να ενισχύσουμε και να αναπτύξουμε την EuroLeague και να εδραιώσουμε τη θέση της εκτός Ευρώπης. Τώρα είναι ώρα να προχωρήσουμε».

Για τη στιγμή που έμαθε για την απομάκρυνση:

«Αυτή η απόφαση με εξέπληξε. Ποτέ δεν κοιτούσα πίσω, ούτε έλεγχα ή περίμενα κάτι τέτοιο. Μαζί με την ομάδα ήμουν απόλυτα συγκεντρωμένος στα επόμενα βήματα και στο σχέδιο για το μέλλον. Παρ’ όλα αυτά, σέβομαι πλήρως την απόφαση και πιστεύω ότι ελήφθη προς το καλύτερο συμφέρον της EuroLeague.»

Για το ποια είναι η γνώμη του για τον Τσους Μπουένο:

«Είναι ένας ισχυρός υποψήφιος για αυτή τη θέση, με πολυετή εμπειρία στη βιομηχανία και σαφή στρατηγική όραση. Μπορεί να προσφέρει σημαντική αξία στην EuroLeague μέσω της εξασφάλισης νέων συνεργασιών και της διεύρυνσης του εύρους της. Είμαι πεπεισμένος ότι η EuroLeague επέλεξε τον πιο κατάλληλο υποψήφιο για το νέο ρόλο του εκτελεστικού διευθυντή, ο οποίος θα ενισχύσει περαιτέρω την καθιερωμένη παράδοση του μπάσκετ στην περιοχή. Του εύχομαι τα καλύτερα και ελπίζω να ανεβάσει την EuroLeague σε υψηλότερο επίπεδο.»

Για το πού βλέπει το ευρωπαϊκό μπάσκετ σε πέντε χρόνια:

«Σε πέντε χρόνια βλέπω το ευρωπαϊκό μπάσκετ να συνεχίζει την ισχυρή ανάπτυξή του, με περισσότερες επενδύσεις, μεγαλύτερη εμπορική αξία και ευρύτερο διεθνές κοινό. Κλειδί θα είναι η διατήρηση της μοναδικής πυραμίδας και της συλλογικής κουλτούρας που κάνει το παιχνίδι μας ξεχωριστό, με μεγαλύτερη καινοτομία στα μέσα, τη συμμετοχή των φιλάθλων και την ψηφιακή διανομή. Το δυναμικό είναι τεράστιο και πιστεύω ότι οι ευρωπαϊκές διοργανώσεις θα είναι πιο ισχυρές, βιώσιμες και διεθνώς ορατές από ποτέ.»

Για το ποια είναι τα επόμενα βήματά του:

«Ήταν μια δύσκολη αλλά ανταποδοτική εμπειρία για την οποία είμαι ευγνώμων. Θα συνεχίσω να είμαι παρών στο μπάσκετ και στη βιομηχανία ψυχαγωγίας γενικότερα. Ο χρόνος θα δείξει με ποιον τρόπο. Αλλά το μπάσκετ και η EuroLeague θα παραμείνουν το πάθος μου».