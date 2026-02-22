Δημοφιλή
Η απονομή του Κυπέλλου Ελλάδας στον Παναθηναϊκό
Οι παίκτες του Παναθηναϊκού έλαβαν τα μετάλλιά τους και ο Κώστας Σλούκαε σήκωσε το τρόπαιο του Κυπέλλου Ελλάδας για τον Παναθηναϊκό.
Κατέκτησε το 22ο Κύπελλο ο Παναθηναϊκός: Η «χρυσή βίβλος» της διοργάνωσης
Για 22η φορά στην ιστορία του ο Παναθηναϊκός κατέκτησε το Κύπελλο επικρατώντας στον τελικό με 79-68 του Ολυμπιακού.
Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 68-79: «Πράσινο» το Κύπελλο Ελλάδας
Ο Παναθηναϊκός ήταν ο κυρίαρχος του τελικού Κυπέλλου Ελλάδας και πήρε το τρόπαιο, επικρατώντας με 79-68 του Ολυμπιακού.
Παναθηναϊκός «Ο Λεσόρ άκουσε ήχους μαϊμούδων από οπαδό του Ολυμπιακού»
Τι αναφέρουν οι «πράσινοι» καταγγέλλοντας ρατσιστική συμπεριφορά
Πήρε το ρίσκο η ΕΟΚ και δεν έλειψε η ένταση: Οπαδοί Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού στην ίδια κερκίδα
Μια ασυνήθιστη εικόνα καταγράφηκε πριν από τον μεγάλο τελικό του Allwyn Final 8, με φόντο το Κύπελλο Ελλάδας καθώς οργανωμένοι φίλαθλοι του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού βρέθηκαν στην ίδια κερκίδα στο Κλειστό Γυμναστήριο Νέας Αλικαρνασσού «Δύο Αοράκια», περίπου δύο ώρες πριν από το τζάμπολ. Η απόφαση αυτή, που πάρθηκε υπό την ευθύνη της Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, […]