Οι παίκτες του Ολυμπιακού γύρισαν από το «Ελευθέριος Βενιζέλος» και χωρίς να χάσουν χρόνο, βρέθηκαν ξανά στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Όχι για προπόνηση αυτή τη φορά, αλλά για να παρακολουθήσουν αγώνα μπάσκετ.

Ο Σάσα Βεζένκοφ προσπάθησε να βοηθήσει την ομάδα του στον τελικό, ωστόσο ο τραυματισμός του δεν του επέτρεψε να συνεχίσει στον ίδιο ρυθμό και οι «ερυθρόλευκοι» δεν κατάφεραν να αποτρέψουν τον Παναθηναϊκό από την κατάκτηση του 22ου Κυπέλλου Ελλάδας.

Η αποστολή επέστρεψε από την Κρήτη με απογοήτευση, όμως ο Βούλγαρος φόργουορντ μαζί με τους Γιαννούλη Λαρεντζάκη και Όμηρο Νετζήπογλου δεν πήγαν κατευθείαν σπίτι. Οι τρεις τους μετέβησαν στην αίθουσα 5 του ΣΕΦ, αυτή τη φορά ως θεατές και όχι για αγωνιστικές υποχρεώσεις.