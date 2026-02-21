Ο Παναθηναϊκός κυριάρχησε στον τελικό του Allwyn Final 8 απέναντι στον Ολυμπιακό και πανηγύρισε την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας, ολοκληρώνοντας ιδανικά την πορεία του στη διοργάνωση.

Μετά τη λήξη της αναμέτρησης, ακολούθησε η τελετή απονομής μέσα σε πανηγυρικό κλίμα. Αρχικά, τα μετάλλια παρέλαβαν οι παίκτες και το τεχνικό επιτελείο του Ολυμπιακού, αναγνωρίζοντας τη συμμετοχή τους στον τελικό. Στη συνέχεια, η σκυτάλη πέρασε στους «πράσινους», που ανέβηκαν ένας ένας στο βάθρο για να φορέσουν τα μετάλλια των Κυπελλούχων.

Την απονομή του τροπαίου έκανε ο πρόεδρος της Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, Βαγγέλης Λιόλιος, παραδίδοντας το Κύπελλο στον αρχηγό της ομάδας, Κώστας Σλούκας. Ο έμπειρος γκαρντ, εμφανώς συγκινημένος, κάλεσε δίπλα του τους Τζέριαν Γκραντ και Κέντρικ Ναν και μαζί ύψωσαν το τρόπαιο στον ουρανό του Ηρακλείου, μέσα σε αποθέωση.

Αυτός είναι ο πρώτος τίτλος της σεζόν για την ομάδα του Εργκίν Αταμάν.