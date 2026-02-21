Ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 79-68 του Ολυμπιακού και κατέκτησε το 22ο Κύπελλο της ιστορίας του, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να αναγνωρίζει την ανωτερότητα των αντιπάλων του.

Ο Έλληνας τεχνικός ανέφερε πως ο Ολυμπιακός ήταν εκτός κλίματος αγώνα και πως η ομάδα του Εργκίν Αταμάν, άξιζε το τρόπαιο.

Αναλυτικά, όσα είπε ο Γιώργος Μπαρτζώκας:

«Ήμασταν εκτός κλίματος αγώνα. Συνέβησαν πολλά πράγματα και πριν και κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Το κάταγμα του Μιλουτίνοφ, η τενοντίτιδα του Τζόους, η απουσία του Ντόρσεϊ στις ΗΠΑ, το ότι χτύπησε μέσα στο παιχνίδι ο Φουρνιέ. Πήραμε βιαστικές αποφάσεις και αμυντικά και επιθετικά.

Ο Παναθηναϊκός το άξιζε. Πολλοί σημαντικοί παίκτες μας υστέρησαν», ανέφερε συγκεκριμένα.