Με πρωταγωνιστή τον Βασίλη Τολιόπουλο, η Εθνική ομάδα επικράτησε στην Ποντγκόριτσα του Μαυροβουνίου με 79-65 και πέτυχε την 3η νίκη της σε 4 αναμετρήσεις στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027.
Στο άλλο παιχνίδι του ομίλου, η Ρουμανία νίκησε με 101-96, σε ένα συγκλονιστικό ματς που κρίθηκε στα τελευταία δευτερόλεπτα.
Τα αποτελέσματα της 4ης αγωνιστικής
Ρουμανία – Πορτογαλία 101-96
Μαυροβούνιο – Ελλάδα 65-79
Μετά τα αποψινά αποτελέσματα, η Εθνική είναι στην πρώτη θέση του ομίλου με 3-1, ενώ Πορτογαλία και Μαυροβούνιο έχουν από 2-2 και η Ρουμανία 1-3.
Η βαθμολογία:
Την επόμενη αγωνιστική η γαλανόλευκη παίζει στη Ρουμανία, με το παιχνίδι να είναι προγραμματισμένο για τις 2 Ιουλίου, ενώ την ίδια μέρα η Πορτογαλία θα υποδεχθεί το Μαυροβούνιο.
Το πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής
Ρουμανία – Ελλάδα (2/7)
Πορτογαλία – Μαυροβούνιο (2/7)
Υπενθυμίζουμε ότι στη δεύτερη φάση περνούν οι τρεις πρώτες του ομίλου, μεταφέροντας μάλιστα τα αποτελέσματα που είχαν στην πρώτη φάση.
Στον νέο όμιλο, που κατά 99% θα βρίσκεται η γαλανόλευκη, θα υπάρχουν επίσης οι τρεις πρώτου του ομίλου: Ισπανία, Γεωργία, Ουκρανία, Δανία.
Στην τελική φάση θα περάσουν οι τρεις πρώτες του νέου ομίλου, ενώ συνολικά στο Παγκόσμιο Κύπελλο θα προκριθούν 12 χώρες από την Ευρωπαϊκή Ζώνη.