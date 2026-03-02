Το ποσό των 73.597.000 ευρώ θα κατατεθεί σε τραπεζικούς λογαριασμούς 87.640 δικαιούχων από σήμερα Δευτέρα έως και την Παρασκευή 6 Μαρτίου 2026, σύμφωνα με το πρόγραμμα πληρωμών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, οι καταβολές αφορούν τόσο παροχές και επιδόματα όσο και εφάπαξ ποσά.

Πληρωμές από τον e-ΕΦΚΑ

Στις 3 Μαρτίου θα καταβληθούν 297.000 ευρώ σε 340 δικαιούχους για πληρωμή εξωϊδρυματικών επιδομάτων ΤΑΥΤΕΚΩ.

Στις 5 Μαρτίου θα δοθούν 14.300.000 ευρώ σε 32.000 δικαιούχους για παροχές σε χρήμα, όπως επιδόματα μητρότητας, έξοδα κηδείας, ασθένειας και ατυχημάτων.

Από τις 2 έως τις 6 Μαρτίου θα καταβληθούν 16.000.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους, σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.

Καταβολές από τη ΔΥΠΑ

Η ΔΥΠΑ θα διαθέσει συνολικά 43.000.000 ευρώ σε διάφορες κατηγορίες δικαιούχων.

Συγκεκριμένα, 20.000.000 ευρώ θα καταβληθούν σε 33.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα.

Επιπλέον, 1.000.000 ευρώ θα δοθούν σε 1.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας, ενώ 22.000.000 ευρώ θα κατανεμηθούν σε 20.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.