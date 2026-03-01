Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) εμπαίζουν τον Αλί Χαμενεΐ μετά από ανάρτησή του στην οποία προέβλεπε την κατάρρευση της ισραηλινής κυβέρνησης.

«Μέρα με τη μέρα, το ισραηλινό καθεστώς πλησιάζει όλο και περισσότερο στην κατάρρευση και την εξόντωση», είχε γράψει ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, συνοδεύοντας το μήνυμά του με ένα αστέρι του Δαβίδ σχηματισμένο από σπασμένα παγάκια που λιώνουν.

Σε απάντηση, οι IDF σχολίασαν σκωπτικά σε δική τους ανάρτηση στην πλατφόρμα X: «Το μόνο που εξοντώθηκε ήσουν εσύ…».

The only thing annihilated was you… https://t.co/RbFET8WILn — Israel Defense Forces (@IDF) March 1, 2026

Νωρίτερα, οι IDF ανακοίνωσαν κι επίσημα ότι σκότωσαν τον Αλί Χαμενεΐ σε αεροπορική επιδρομή στην Τεχεράνη. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, «ο Αλί Χαμενεΐ αποτέλεσε στόχο μιας ακριβούς, μεγάλης κλίμακας επιχείρησης της Ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας, κατόπιν συγκεκριμένων πληροφοριών των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων, ενώ βρισκόταν στο κεντρικό συγκρότημα ηγεσίας στην καρδιά της Τεχεράνης μαζί με άλλους ανώτερους αξιωματούχους».

Ο στρατός ανέφερε επίσης ότι ο Χαμενεΐ, που κατείχε τη θέση του ανώτατου ηγέτη από το 1989, «ήταν άμεσα υπεύθυνος για τη βίαιη καταστολή Ιρανών πολιτών επί πολλά χρόνια».