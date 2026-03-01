Το Ιράν εξαπέλυσε επίθεση με drone σε αποθήκη πυρομαχικών που βρίσκεται εντός αμερικανικής βάσης στο Ερμπίλ του Ιράκ, σύμφωνα με πληροφορίες από την περιοχή.

Μετά το πλήγμα σημειώθηκαν εκρήξεις, ενώ ξέσπασε μεγάλη πυρκαγιά, προκαλώντας αναστάτωση στην ευρύτερη περιοχή. Οι αρχές παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της κατάστασης.

Η οργάνωση Saraya Awliya al-Dam, που δρα υπό την ομπρέλα της Ισλαμικής Αντίστασης στο Ιράκ, ανακοίνωσε την Κυριακή ότι πραγματοποίησε επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον αμερικανικών βάσεων στο Ερμπίλ.

Σε ανακοίνωσή της, η οργάνωση ανέφερε: «Εκπληρώνοντας το θρησκευτικό μας καθήκον και σε αντίποινα για το αίμα του μάρτυρα, του ηγέτη Ali al-Husseini al-Khamenei, και σε υποστήριξη της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, οι γενναίοι μαχητές μας πραγματοποίησαν σήμερα, Κυριακή 1 Μαρτίου 2026, επίθεση με σμήνος drones εναντίον των αμερικανικών βάσεων στο Ερμπίλ».

Η ανάληψη ευθύνης ήρθε λίγες ώρες αφότου κάτοικοι του Ερμπίλ ανέφεραν ότι άκουσαν σειρά εκρήξεων το βράδυ της Κυριακής. Οι αρχές επιβεβαίωσαν στη συνέχεια ότι τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας της πόλης αναχαίτισαν drones φορτωμένα με εκρηκτικά, τα οποία στόχευαν ευαίσθητες εγκαταστάσεις στα περίχωρα της πόλης.