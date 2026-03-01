Το νοσοκομείο Γκάντι στην Τεχεράνη έγινε, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων ISNA, στόχος αεροπορικών πληγμάτων το βράδυ της Δευτέρας, στη δεύτερη ημέρα της εκστρατείας βομβαρδισμών κατά του Ιράν που διεξάγεται από το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Όπως αναφέρει το ISNA, “το νοσοκομείο Γκάντι της Τεχεράνης δέχτηκε επίθεση από σιωνιστικές αμερικανικές αεροπορικές επιδρομές“. Τα πρακτορεία Fars και Mizan δημοσίευσαν βίντεο που φέρεται να έχει ληφθεί μέσα στο νοσοκομείο και δείχνει συντρίμμια στο έδαφος ανάμεσα σε αναπηρικά αμαξίδια.

Το Reuters, επικαλούμενο δύο αυτόπτες μάρτυρες, μετέδωσε ότι αεροπορικές επιδρομές έπληξαν νοσοκομείο στην περιοχή της οδού Γκάντι στην Τεχεράνη. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το νοσοκομείο υπέστη σοβαρές ζημιές και οι ασθενείς μεταφέρονταν εκτός του κτιρίου για λόγους ασφαλείας.

Breaking 🚨 AN AMERICAN STRIKE IN TEHRAN HAS SEVERELY DAMAGED THE GANDHI HOSPITAL pic.twitter.com/Bru3DNWw4B — Iran Times (@IranTimes9) March 1, 2026

