Η οικογένεια του ΠΑΟΚ και η ελληνική κοινωνία θρήνησαν τον περασμένο Γενάρη για την απώλεια των επτά φίλων του συλλόγου, οι οποίοι σκοτώθηκαν σε τραγικό αυτοκινητιστικό δυστύχημα στη Ρουμανία.

Σήμερα, μπροστά από τη Θύρα 4 του γηπέδου της Τούμπας, στήθηκε ένα μνημείο αφιερωμένο στα αδικοχαμένα «αετόπουλα».

Το μνημείο φέρει τα ονόματά τους, την επιγραφή «Αθάνατοι» και την ημερομηνία που πάγωσε τον χρόνο, αποτελώντας σημείο μνήμης και τιμής για τους φιλάθλους του Δικεφάλου και όλη την Ελλάδα.

Η πρωτοβουλία αυτή αναδεικνύει την ενότητα και τον σεβασμό που επικρατεί στην «ασπρόμαυρη» οικογένεια, ενώ προσφέρει στους οπαδούς έναν χώρο να θυμούνται και να τιμούν τη μνήμη των φιλάθλων που χάθηκαν στην Ρουμανία.