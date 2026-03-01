Σοκ προκαλεί η υπόθεση του θανάτου της 31χρονης εγκύου στον πέμπτο μήνα, η οποία εντοπίστηκε νεκρή με τραύματα στο κεφάλι μέσα στο σπίτι της στον Κολωνό, όπου διέμενε με τον 38χρονο σύντροφό της, αλλά και οι αποκαλύψεις που έρχονται στο φως της δημοσιότητας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 38χρονος κάλεσε το ασθενοφόρο, υποστηρίζοντας ότι βρήκε τη γυναίκα αναίσθητη στις σκάλες, ισχυριζόμενος πως είχε πέσει. Ωστόσο, η ιατροδικαστική εξέταση αποκάλυψε πως τα τραύματα δεν συνάδουν με ατύχημα. Το σώμα της γυναίκας έφερε πολλαπλά χτυπήματα, εκ των οποίων μόνο ένα θα μπορούσε να προκληθεί από πτώση.

Μία γειτόνισσα περιέγραψε τις δραματικές στιγμές που, όπως φαίνεται, προηγήθηκαν του θανάτου της. «Πριν το κακό είχε γίνει καυγάς. Άκουσα μια γυναίκα να ουρλιάζει και μετά έναν άνδρα να φωνάζει δυνατά ‘”Ψόφα σκυλί’” ,‘Ψόφα σαν σκυλί’’ και μετά μεγάλη φασαρία. Και μετά νέκρα». Όταν οι γείτονες είδαν το ασθενοφόρο και βγήκαν να δουν τι συνέβη, ο 38χρονος φέρεται να τους έδωσε διαφορετική εκδοχή, από εκείνη που ανέφερε στην Αστυνομία.

«Βγαίνουμε έξω στο μπαλκόνι και βλέπουμε τον άνθρωπο και του λέμε “τι έγινε;”, απλά μας είπε ότι η κοπέλα του ζαλίστηκε, πήγε στο μπάνιο, έπεσε, χτύπησε και έμεινε εκεί» είπε η γειτόνισσα που μίλησε στο MEGA. Γείτονες ανέφεραν, ότι στο παρελθόν άκουγαν συχνά φωνές από το διαμέρισμα του ζευγαριού, αν και το τελευταίο διάστημα η κατάσταση είχε ηρεμήσει. Κανείς ωστόσο δεν μπορούσε να φανταστεί την τραγική κατάληξη του μεσημεριού της Κυριακής.

Από την πρώτη στιγμή ο 38χρονος, που εργάζεται ως διανομέας, προσήχθη για κατάθεση. Στη συνέχεια, η προσαγωγή του μετατράπηκε σε σύλληψη, ενώ στο τμήμα κλήθηκαν και συγγενικά του πρόσωπα.

Τα σενάρια που εξετάζουν οι Αρχές

Σύμφωνα με τις επισημάνσεις του ιατροδικαστή, η γυναίκα φέρει εμφανή σημάδια κακοποίησης. Οι Αρχές εξετάζουν δύο βασικά σενάρια: είτε να χτυπήθηκε και στη συνέχεια να τοποθετήθηκε στη σκάλα, ώστε να φανεί σαν ατύχημα, είτε να δέχθηκε χτυπήματα και όντας ήδη ζαλισμένη, να έπεσε. Η 31χρονη είχε μεγαλώσει σε μονογονεϊκή οικογένεια και πρόσφατα είχε χάσει τη μητέρα της. Προσπαθούσε να ξεπεράσει την απώλεια και ανυπομονούσε για τη γέννηση του παιδιού της, που, όπως έλεγε, θα της έδινε ξανά ζωή.

«Ήταν ένα πάρα πολύ καλό κορίτσι με παιδεία, μεγαλωμένη με σεβασμό και προσοχή σε μια μονογονεϊκή οικογένεια. Ένα πολύ όμορφο κορίτσι που δεν πρόβαλε ποτέ την ομορφιά του. Ήταν άνθρωπος που θα στηριζόταν πάντα στα χέρια και στα πόδια της, ποτέ σε έναν άνδρα», ανέφερε οικογενειακή φίλη.

Η νεκροψία – νεκροτομή που θα πραγματοποιηθεί αύριο αναμένεται να καθορίσει την περαιτέρω ποινική μεταχείριση του 38χρονου συντρόφου της.