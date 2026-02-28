Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν πλήγματα εναντίον θέσεων του σιιτικού κινήματος Χεζμπολά, το οποίο πρόσκειται στο Ιράν, στο νότιο Λίβανο. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε, σύμφωνα με την ανακοίνωση, στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων εντάσεων στην περιοχή.

Τα πλήγματα σημειώθηκαν περίπου δύο ώρες προτού γίνει γνωστό πως ξεκίνησε στρατιωτική επιχείρηση του Ισραήλ —σε συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με αξιωματούχους των δύο χωρών— εναντίον του Ιράν.

«Σε ανταπόδοση για τις επανειλημμένες παραβιάσεις των συμφωνιών κατάπαυσης του πυρός από τη Χεζμπολά, ο ισραηλινός στρατός έπληξε τρομοκρατικές υποδομές της Χεζμπολά στον νότιο Λίβανο», ανέφερε μέσω Telegram ο ισραηλινός στρατός, κατηγορώντας τη Χεζμπολά ότι επιχειρεί να επανεξοπλιστεί.

Οι βομβαρδισμοί του Ισραήλ στον Λίβανο συνεχίζονται σχεδόν καθημερινά, παρά την κατάπαυση του πυρός που τέθηκε σε ισχύ τον Νοέμβριο του 2024. Η συμφωνία αυτή, θεωρητικά, έθετε τέλος σε έναν χρόνο συγκρούσεων, περιλαμβανομένων δύο μηνών ανοικτού πολέμου.