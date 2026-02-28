Πηγή από τις ισραηλινές δυνάμεις ασφαλείας ανέφερε ότι τα πλήγματα εναντίον του Ιράν θα συνεχιστούν «για όσο είναι απαραίτητο», μετά την έναρξη επιχείρησης που πραγματοποιείται σε συντονισμό με τις Ηνωμένες Πολιτείες και στοχεύει στρατιωτικές εγκαταστάσεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

«Θα συνεχίσουμε τώρα τις επιχειρήσεις μας για όσο είναι απαραίτητο ώστε να βεβαιωθούμε ότι το ιρανικό καθεστώς δεν θα μπορεί πλέον να θέτει σε κίνδυνο τη σταθερότητα της περιοχής και ευρύτερα τη διεθνή σταθερότητα», δήλωσε η ίδια πηγή σε δημοσιογράφους, ζητώντας να διατηρηθεί η ανωνυμία της.

Η πηγή είχε επισημάνει νωρίτερα ότι το Ισραήλ προχώρησε σε πλήγμα κατά του Ιράν λόγω της «όλο και ταχύτερης» ανάπτυξης της παραγωγής βαλλιστικών πυραύλων από την Τεχεράνη.

«Αναπτύσσουν κάθε μήνα δεκάδες βαλλιστικούς πυραύλους και ο ρυθμός παραγωγής τους γίνεται όλο και πιο γρήγορος», ανέφερε χαρακτηριστικά. «Είναι ένα καθεστώς που προχωρεί στην παραγωγή χιλιάδων πυραύλων μέσα στα επόμενα χρόνια. Πρόκειται για μια θεαματική επέκταση ενός ήδη επικίνδυνου οπλοστασίου», πρόσθεσε η πηγή.