Οι Φρουροί της Επανάστασης προειδοποιούν ότι οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν θα υπερασπιστούν τη χώρα, το έθνος και τα εθνικά συμφέροντα «αποφασιστικά και ακλόνητα».

Σε ανακοίνωσή τους τονίζουν πως όλες οι αμερικανικές βάσεις, οι πόροι και τα συμφέροντα στην περιοχή θεωρούνται νόμιμοι στόχοι.

Σύμφωνα με το Σώμα των Φρουρών της Επανάστασης, «όπως είχαμε ανακοινώσει, σε απάντηση στην αναίσχυντη επιθετικότητα των ΗΠΑ και του Σιωνιστικού καθεστώτος κατά του Ισλαμικού Ιράν, όλα τα κατεχόμενα εδάφη και οι εγκληματικές αμερικανικές βάσεις στην περιοχή δέχτηκαν συντριπτικά πλήγματα από ιρανικούς πυραύλους και αυτή η επιχείρηση θα συνεχιστεί αδιάκοπα μέχρι να ηττηθεί οριστικά ο εχθρός».

Η ανακοίνωση προσθέτει ότι, «δεδομένης της επιθετικότητας του αμερικανικού στρατού και του Σιωνιστικού καθεστώτος κατά του Ισλαμικού Ιράν, ενώ στοχεύει τα κατεχόμενα εδάφη (Ισραήλ), όλες οι αμερικανικές βάσεις, οι πόροι και τα συμφέροντα σε ολόκληρη την περιοχή θεωρούνται νόμιμοι στόχοι για τις ένοπλες δυνάμεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν».

Οι Φρουροί της Επανάστασης καταλήγουν με την ευχή: «Είθε το ηρωικό και γενναίο έθνος της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν να διατηρήσει την ειρήνη του. Οι ένοπλες δυνάμεις θα υπερασπιστούν τη χώρα, το έθνος και τα εθνικά συμφέροντα αποφασιστικά και ακλόνητα».

Οι στόχοι

Το δίκτυο Al Jazeera παρουσιάζει σε χάρτη τους πιθανούς στόχους της Τεχεράνης σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή, η οποία βρίσκεται σε αναβρασμό. Σύμφωνα με τα στοιχεία, υπάρχουν τουλάχιστον 19 βάσεις και στρατιωτικές εγκαταστάσεις που φιλοξενούν μεταξύ 40.000 και 50.000 Αμερικανούς στρατιώτες.

Στον χάρτη, οι κόκκινες κουκκίδες αντιστοιχούν σε βάσεις υπό άμεσο αμερικανικό έλεγχο, ενώ οι πορτοκαλί υποδεικνύουν περιοχές με αμερικανική παρουσία. Οι κύριες τοποθεσίες εντοπίζονται στον Περσικό Κόλπο, με σημαντικές βάσεις στο Κατάρ, το Μπαχρέιν, το Κουβέιτ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Ομάν.

Απώλειες και ζημιές

Η έκταση των ζημιών παραμένει υπό διερεύνηση. Πολλοί πύραυλοι εκτοξεύτηκαν προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και αναχαιτίστηκαν, ωστόσο συντρίμμια έπεσαν σε κατοικημένη περιοχή, προκαλώντας τον θάνατο ενός πολίτη, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων των Εμιράτων.

Ένας πύραυλος έπληξε αμερικανική ναυτική εγκατάσταση στο Μπαχρέιν, χωρίς να υπάρξουν αναφορές για τραυματισμούς.

Αξιωματούχος του Κατάρ ανέφερε ότι η χώρα αναχαίτισε δύο ιρανικούς πυραύλους πάνω από το έδαφός της.

Ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου του Κουβέιτ δήλωσε ότι «τα συστήματα αεράμυνας αντιμετώπισαν τους εισερχόμενους πυραύλους».

Οι ένοπλες δυνάμεις της Ιορδανίας ανακοίνωσαν ότι τα αντιαεροπορικά τους συστήματα αναχαίτισαν επιτυχώς δύο βαλλιστικούς πυραύλους που είχαν στόχο το βασίλειο.

Προειδοποιήσεις από την Τεχεράνη

Το Ιρανικό Γενικό Επιτελείο προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε στρατιωτική βάση χώρας παρέχει βοήθεια στο Ισραήλ θα αποτελέσει στόχο της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Παράλληλα, αναφέρεται ότι το Ιράν έχει ήδη στοχοποιήσει αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε όλη τη Μέση Ανατολή με βαλλιστικούς πυραύλους που εκτοξεύονται προς τα ΗΑΕ, το Κατάρ, το Κουβέιτ, το Μπαχρέιν και τη Σαουδική Αραβία.