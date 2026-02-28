Εκρήξεις ακούσθηκαν στο Τελ Αβίβ, δήλωσε στο Ρόιτερς αυτήκοος μάρτυρας. Εξάλλου ένας άνθρωπος τραυματίσθηκε στο βόρειο Ισραήλ από ιρανικά πυραυλικά πλήγματα, ανακοίνωσε σήμερα η Μαγκέν Νταβίντ Αντόμ, το ισραηλινό αντίστοιχο του Ερυθρού Σταυρού.

Οι διασώστες και οι ιατρικές ομάδες έκτακτης ανάγκης «επιθεώρησαν χώρους από τους οποίους δέχθηκαν κλήσεις και στο στάδιο αυτό προσφέρουν φροντίδες σε έναν άνδρα περίπου 50 ετών, που τραυματίσθηκε ελαφρά από έκρηξη στο βόρειο Ισραήλ», αναφέρεται σε ανακοίνωση που εκδόθηκε από τη Μαγκέν Νταβίντ Αντόμ (Άστρο του Δαβίδ).

ΗΠΑ και Ισραήλ εξαπολύουν επίθεση εναντίον του Ιράν

Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ εξαπέλυσαν πλήγματα στο Ιράν, όπου ακούστηκαν ισχυρές εκρήξεις στην πρωτεύουσα και σε πολλές άλλες πόλεις, έπειτα από εβδομάδες απειλών για στρατιωτική επέμβαση.

Σύμφωνα με τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο στόχος της κοινής επιχείρησης είναι η «εξάλειψη των άμεσων απειλών από πλευράς του καθεστώτος» του Ιράν. Ωστόσο πρόσθεσε, απευθυνόμενος στους Ιρανούς, ότι «η ώρα της ελευθερίας σας είναι πολύ κοντά», σε διάγγελμά του από την κατοικία του στο Παλμ Μπιτς, στη Φλόριντα.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου από την πλευρά του εκτίμησε ότι η κοινή στρατιωτική επιχείρηση «θα δημιουργήσει τις συνθήκες ώστε ο γενναίος ιρανικός λαός να πάρει στα χέρια του την τύχη του».

«Έχει έρθει η ώρα για όλα τα στρώματα του λαού στο Ιράν (…) να απομακρύνουν τον ζυγό της τυραννίας», για ένα «ελεύθερο και ειρηνικό Ιράν”, συμπλήρωσε.

Ο ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς ανακοίνωσε νωρίτερα την έναρξη «προληπτικού πλήγματος» με σκοπό «να εξαλειφθούν οι απειλές (…) για το κράτος του Ισραήλ».

Σύμφωνα με το ισραηλινό υπουργείο Άμυνας, μπορεί να «αναμένεται στο άμεσο μέλλον επίθεση με πυραύλους και drones εναντίον του κράτους του Ισραήλ και του άμαχου πληθυσμού του στο άμεσο μέλλον», κι ότι επιβλήθηκε «ειδική και άμεση κατάσταση εκτάκτου ανάγκης» σε όλη τη χώρα.

Το ισραηλινό υπουργείο Μεταφορών παράλληλα ανακοίνωσε το κλείσιμο «του ισραηλινού εναέριου χώρου στις πολιτικές πτήσεις» και απαίτησε οι ταξιδιώτες «να μην πηγαίνουν στα αεροδρόμια μέχρι νεοτέρας», Τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά στην Ιερουσαλήμ ως τουλάχιστον μεθαύριο Δευτέρα στις 20:00 (ώρα Ελλάδας).