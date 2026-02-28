H Turkish Airlines και δύο ιρανικές αεροπορικές εταιρείες ακύρωσαν τις προγραμματισμένες πτήσεις τους από την Κωνσταντινούπολη προς την Τεχεράνη το βράδυ της Παρασκευής, εν μέσω αμερικανικών απειλών για πλήγματα εναντίον του Ιράν, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν στον ιστότοπο του αεροδρομίου της Κωνσταντινούπολης.

Συγκεκριμένα, τρεις πτήσεις με προορισμό την Τεχεράνη ακυρώθηκαν, περιλαμβανομένων μίας της Turkish Airlines, μίας της ATA Airlines και μίας της Qeshm Air, όπως αναφέρεται στα δεδομένα του αεροδρομίου.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί διευκρινίσεις σχετικά με τους λόγους που οδήγησαν στην ακύρωση των δρομολογίων.

Παράλληλα, τέσσερις ακόμη πτήσεις που είχαν προγραμματιστεί για το Σάββατο —δύο εκ των οποίων της Turkish Airlines— ακυρώθηκαν επίσης. Ωστόσο, έξι άλλες πτήσεις προς το Ιράν παραμένουν, προς το παρόν, προγραμματισμένες να πραγματοποιηθούν κανονικά.

Επιπλέον, σύμφωνα με τον πίνακα αναχωρήσεων του αεροδρομίου της Κωνσταντινούπολης, ακυρώθηκε και μία πτήση της Turkish Airlines με προορισμό τον Ταμπρίζ, στο βορειοδυτικό Ιράν, η οποία είχε αρχικά προγραμματιστεί για τη 01.45 τοπική ώρα του Σαββάτου.