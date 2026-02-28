Αιγυπτιακές αρχές συνέλαβαν έναν 35χρονο άνδρα που εισέβαλε με τζιπ, στο οποίο είχαν αναρτηθεί ισραηλινές σημαίες, σε πολυσύχναστη περιοχή της Κερντάσα, δυτικά του Καΐρου. Το όχημα προσέκρουσε σε κατάστημα, προκαλώντας αναστάτωση και έντονες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σύμφωνα με το newarab.com, έξι άτομα τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο.

Σε βίντεο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο φαίνεται η στιγμή που ο 35χρονος επιταχύνει και πέφτει πάνω στην είσοδο ενός κτιρίου, ενώ περαστικοί τρέχουν να απομακρυνθούν για να αποφύγουν τον τραυματισμό.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Εσωτερικών της Αιγύπτου, ο άνδρας, κάτοικος της Κερντάσα, φέρεται να αντιμετωπίζει «ψυχολογικές διαταραχές» και τέθηκε υπό κράτηση εν αναμονή περαιτέρω εξέτασης.

Βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν το όχημα να κινείται σε δρόμο γεμάτο κόσμο, με τις ισραηλινές σημαίες να ανεμίζουν στα παράθυρα, πριν καταλήξει στην πρόσοψη καταστήματος.

Σε άλλα πλάνα διακρίνονται κάτοικοι να φωνάζουν και να πετούν αντικείμενα προς το τζιπ, ενώ ο οδηγός φαίνεται να δέχεται επίθεση μετά τη σύγκρουση. Οι αρχές επιβεβαίωσαν ότι έξι άνθρωποι τραυματίστηκαν και νοσηλεύονται, ενώ τα πρώτα αιγυπτιακά δημοσιεύματα περιέγραψαν το συμβάν ως «τροχαίο ατύχημα».

Η επίσημη ανακοίνωση του υπουργείου, που ταυτοποίησε τον οδηγό και αναφέρθηκε στην ψυχική του κατάσταση, εκδόθηκε λίγες ώρες αργότερα, μετά την έκρηξη οργής στο διαδίκτυο. Πολλοί Αιγύπτιοι εξέλαβαν την ανάρτηση των ισραηλινών σημαιών ως σκόπιμη πρόκληση, σε μια περίοδο όπου η δημόσια συμπάθεια προς τους Παλαιστινίους είναι ιδιαίτερα έντονη.

Επικαλούνται ζητήματα «ψυχικής υγείας»

Σύμφωνα με αναλυτές, οι αρχές έχουν κατά το παρελθόν επικαλεστεί ζητήματα «ψυχικής υγείας» σε πολιτικά ευαίσθητες υποθέσεις, επιχειρώντας να εκτονώσουν τη δημόσια αγανάκτηση.

Στις 3 Ιουνίου 2023, ο 22χρονος Αιγύπτιος αστυνομικός Μοχάμεντ Σαλάχ Ιμπραχίμ είχε περάσει σε ισραηλινό έδαφος και σκότωσε τρεις στρατιώτες, προτού πέσει νεκρός από πυρά. Τότε, το Κάιρο είχε ανακοινώσει ότι αντιμετώπιζε προβλήματα ψυχικής υγείας.

«Περιμένω από την κυβέρνηση να χαρακτηρίσει τον άνδρα που οδηγούσε το αυτοκίνητο με την ισραηλινή σημαία ως ψυχικά ασθενή, προκειμένου να κλείσει την υπόθεση και να κατευνάσει τη δημόσια οργή», δήλωσε ο πρώην υπουργός Εργασίας Καμάλ Αμπού Εΐτα στο The New Arab πριν από την ανακοίνωση του υπουργείου.

«Τα περιστατικά αυτά αντανακλούν τη λαϊκή οργή κατά του Ισραήλ. Η κυβέρνηση δεν χρειάζεται να δοκιμάσει την κοινή γνώμη. Γνωρίζει ότι οι Αιγύπτιοι θεωρούν το Ισραήλ τον κύριο εχθρό του αραβικού έθνους», πρόσθεσε.

Χιλιάδες Αιγύπτιοι αναπαρήγαγαν το οπτικό υλικό από το περιστατικό στην Κερντάσα, καταδικάζοντας την πρόκληση και ζητώντας αυστηρότερη τιμωρία. Ορισμένοι σχολιαστές έκαναν αναφορές στην ιστορία των πολέμων μεταξύ Αιγύπτου και Ισραήλ.