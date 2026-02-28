Ολοκληρώθηκε η έκτακτη συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ στο Μέγαρο Μαξίμου, μετά τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Το χτύπημα ΗΠΑ – Ισραήλ στο Ιράν και τα αντίποινα της Τεχεράνης, απασχολούν έντονα την Αθήνα και η συνεδρίαση γίνεται υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε μετά την επίθεση που εξαπέλυσαν σήμερα το πρωί το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες κατά της Τεχεράνης, πρωτεύουσας του Ιράν.

Στο «τραπέζι» βρέθηκε το κρίσιμο ζήτημα της ασφάλειας των Ελλήνων πολιτών που διαμένουν ή εργάζονται σε περιοχές που επηρεάζονται από τις συγκρούσεις.