Ένταση επικράτησε στο Σύνταγμα μετά την ολοκλήρωση του μεγαλειώδους συλλαλητηρίου στα Τέμπη, το μεσημέρι του Σαββάτου (28.2.26). Σύμφωνα με πληροφορίες έγινε ρίψη χημικών.

Όλα ξεκίνησαν μετά το τέλος των ομιλιών των συγγενών των θυμάτων των Τεμπών και ενώ οι διαδηλωτές βρίσκονταν στο στάδιο της αποχώρησης, όταν μία ομάδα 30 με 40 ατόμων κατευθύνθηκε συμβολή της Βασιλίσσης Σοφίας με τη Λεωφόρο Αμαλίας.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις με αποτέλεσμα οι νεαροί να ρίξουν πέτρες και άλλα αντικείμενα στους αστυνομικούς, οι οποίοι απάντησαν με χειροβομβίδες κρότου – λάμψης.

Συνολικά έγιναν 174 προσαγωγές εκ των οποίων 11 συλλήψεις.

Σημειώνεται, ότι οι τέσσερις συλλήψεις σημειώθηκαν για κατοχή φωτοβολίδας, κατοχή καπνογόνου, κατοχή ναυτικής φωτοβολίδας και για κατοχή αεροβόλου στο πλαίσιο της συγκέντρωσης για τα Τέμπη.