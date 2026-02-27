Οριστικά χωρίς τον Λορέν Μορόν θα παραταχθεί ο Άρης στο μεθαυριανό (01/03) ντέρμπι της Λεωφόρου κόντρα στον Παναθηναϊκό, για την 23η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Ο Ανδαλουσιανός επιθετικός ακολούθησε και σήμερα μέρος του προγράμματος. Από τη στιγμή, λοιπόν, που δεν έχει μπει σε φουλ ρυθμούς, τότε δεν υπολογίζεται από τον Μιχάλη Γρηγορίου.

Ο Ισπανός άσσος αναμένεται να επιστρέψει την επόμενη εβδομάδα κόντρα στον Ατρόμητο, όπως και ο Κώστας; Γαλανόπουλος που συνεχίζει με ατομικό και από Δευτέρα (02/03) θα δοκιμάσει να προπονηθεί με την υπόλοιπη ομάδα.

Εκτός για τη Λεωφόρο είναι και ο Φρέντρικ Γένσεν. Μέχρι το βράδυ αναμένονται τα αποτελέσματα της μαγνητικής του Φινλανδού, ο οποίος από χθες έχει ενοχλήσεις στους προσαγωγούς.

Ο Άρης θα ολοκληρώσει την προετοιμασία του για το ντέρμπι αύριο (28/02) το πρωί και αμέσως μετά θα αναχωρήσει για την Αθήνα.