Μια μεγάλη απώλεια πλήττει το ελληνικό ποδόσφαιρο και την οικογένεια του Παναθηναϊκού, καθώς ο παλαίμαχος τερματοφύλακας Μιχάλης Βουτσαράς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών. Η δυσάρεστη είδηση ανακοινώθηκε το πρωί της Παρασκευής (27/02) από τους Παλαίμαχους του συλλόγου, προκαλώντας θλίψη στην πράσινη οικογένεια.

Ο Ερασιτέχνης Παναθηναϊκός εξέδωσε ανακοίνωση εκφράζοντας τα θερμά συλλυπητήρια προς την οικογένεια και τους οικείους του Βουτσαρά, τιμώντας τη συμβολή του στον σύλλογο. Ο Μιχάλης Βουτσαράς υπήρξε σημαντική προσωπικότητα για τον Παναθηναϊκό.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος εκφράζει τα βαθιά και ειλικρινή του συλλυπητήρια για τον χαμό του άλλοτε τερματοφύλακα της ομάδας, Μιχάλη Βουτσαρά, έπειτα από την ανακοίνωση των Παλαιμάχων του Συλλόγου.

Γεννημένος το 1935 στο Ρουφ ο Βουτσαράς αγωνίστηκε το 1952 στην τοπική ομάδα Άμυνα και το 1954 πήρε μεταγραφή για την Δόξα Πειραιά.

Έμεινε για δύο χρόνια στην πειραϊκή ομάδα και το 1956 εντάχθηκε επίσημα στον Παναθηναϊκό και υπερασπίστηκε την πράσινη εστία για 11 χρόνια.

Ο «τανάλιας» ήταν βασικός περίπου από το 1957 μέχρι το 1963 και υπήρξε ο πρώτος πράσινος τερματοφύλακας που αγωνίστηκε σε επίσημο Ευρωπαϊκό αγώνα.

Με τον Παναθηναϊκό ήταν ο 5ος γκολκίπερ όλων των εποχών σε συμμετοχές και κατέκτησε:

5 Πρωταθλήματα: 1960, 1961, 1962, 1964, 1965

1 Κύπελλο: 1967

Αξίζει να σημειωθεί ότι είχε και μια συμμετοχή με την Εθνική ομάδα το 1961, στον εκτός έδρας αγώνα με τη Γερμανία, για τα προκριματικά του Παγκοσμίου πρωταθλήματος.

Ο Βουτσαράς έμεινε για…πάντα στην αγαπημένη του Λεωφόρο και μετά τη λήξη της καριέρας του καθώς είχε πρακτορείο ΠΡΟΠΟ επί της Λ. Αλεξάνδρας από τη δεκαετία του ΄70.

Επιπλέον ήταν παρόντας στις εκδηλώσεις του Συλλόγου Παλαιμάχων Αθλητών Παναθηναϊκού»