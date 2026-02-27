Ο ΠΑΟΚ ηττήθηκε και στην Ισπανία από την Θέλτα, με 1-0 και αποχαιρέτησε το Europa League με τον Ραζβάν Λουτσέσκου να κάνει τον απολογισμό της ευρωπαϊκής σεζόν.

Ο Ρουμάνος τεχνικός αναφέρθηκε σε όλους τους αντιπάλους του ΠΑΟΚ και δήλωσε περήφανος για την ομάδα του.

Αναλυτικά όσα είπε ο Λουτσέσκου:

«Είχαμε ένα πολύ δύσκολο πρόγραμμα στο Εuropa League, με ομάδες από την Ισπανία, την Γαλλία, ήταν δύσκολο γενικότερα αλλά κάναμε πολύ καλά παιχνίδια στη διάρκεια αυτής της ευρωπαϊκής περιπέτειας, αλλά νομίζω πως ο λόγος που δεν προκριθήκαμε, είναι ότι χάσαμε βαθμούς με την Μακάμπι, την Λουντογκόρετς και τη Μπραν που ήμασταν καλύτεροι από τον αντίπαλο, ίσως τώρα μιλούσαμε σε διαφορετική βάση.

Η αλήθεια είναι ότι σε τέτοιες αναμετρήσεις χρειάζεται και η τύχη, η στιγμή που θα πετύχεις τον αντίπαλο, πετύχαμε τη Θέλτα σε μία ανοδική πορεία, την ίδια στιγμή που εμείς αντιμετωπίζουμε πολλά προβλήματα και απουσίες, ειδικά από την επίθεση. Είμαι πολύ περήφανος για την προσπάθεια των παικτών, έδωσαν ότι μπορούσαν στο γήπεδο και κατάφεραν να φύγουν με το κεφάλι ψηλά.

Ήταν μία πολύ εποικοδομητική εμπειρία για εμάς η Ευρώπη φέτος, αντιμετωπίσαμε σπουδαίες αντιπάλους και πήραμε μεγάλες νίκες όπως τη Μπέτις και τη Λιλ, θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι αντίστοιχο και με την Λυόν αν ο διαιτητής ήταν πιο δίκαιος, πρέπει να μετατρέψουμε σε κίνητρο όλες αυτές τις εμπειρίες ενόψει του φινάλε της σεζόν και το απαιτητικό τρίμηνο που έχουμε μπροστά μας».