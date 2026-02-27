Η ΑΕΚ επιστρέφει στο UEFA Conference League μετά την ολοκλήρωση των playoffs και θα αντιμετωπίσει στους «16» μία από τις Τσέλιε ή Άλκμααρ. Ο πρώτος αγώνας είναι προγραμματισμένος για τις 12 Μαρτίου εκτός έδρας, με τη ρεβάνς να ακολουθεί μια εβδομάδα μετά στην Allwyn Arena.

Η κλήρωση θα πραγματοποιείται σήμερα στις 15:00 στη Νιόν. Η διαδικασία θα μεταδοθεί ζωντανά από το COSMOTE Sport 1, όπου οι φίλοι της ΑΕΚ θα μπορέσουν να μάθουν όχι μόνο τον αντίπαλο για τον επόμενο γύρο, αλλά και όλο το μονοπάτι μέχρι τον τελικό της διοργάνωσης στη Λειψία.

