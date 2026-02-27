Η ενδιάμεση φάση των playoffs του Europa League ολοκληρώθηκε, με τον Παναθηναϊκό να προκρίνεται στα πέναλτι απέναντι στη Βικτόρια Πλζεν, εξασφαλίζοντας τη θέση του στη φάση των «16». Τώρα, οι «πράσινοι» θα αντιμετωπίσουν μία εκ των Μίντιλαντ ή Μπέτις, ενώ παράλληλα θα μάθουν και τα πιθανά μονοπάτια μέχρι τον τελικό της διοργάνωσης.

Η κλήρωση για τη φάση των «16» θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 14:00 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 1 HD. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ο Παναθηναϊκός θα γνωρίζει το πρόγραμμα των αγώνων του, ώστε να προετοιμαστεί για την επόμενη κρίσιμη φάση του Europa League.

Για να παρακολουθήσετε την κλήρωση, πατήστε εδώ.