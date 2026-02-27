Μετά τις συζητήσεις που έγιναν την Παρασκευή ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τη διοίκηση του ΟΑΚΑ, το σκηνικό γύρω από την έδρα του πρώτου αγώνα με τη Μπέτις μοιάζει να αποκτά νέα διάσταση. Εκεί που η Λεωφόρος φαινόταν ως η επικρατέστερη έδρα για τη διεξαγωγή του αγώνα, οι τελευταίες επαφές άφησαν ορθάνοιχτη την πόρτα για μια ανατροπή.

Πλέον, το ενδεχόμενο να παραμείνει το Τριφύλλι στο Ολυμπιακό Στάδιο για το πρώτο παιχνίδι της φάσης των 16 του Europa League δεν είναι καθόλου μακρινό. Οι επόμενες ημέρες θα κρίνουν οριστικά τη διαθεσιμότητα του ΟΑΚΑ, στο οποίο συνεχίζονται οι εργασίες για την ανακαίνιση του.