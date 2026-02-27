Ο Αντρέι Ζάκελι σχολίασε τη νίκη του Μαυροβουνίου επί της Ελλάδας, επισημαίνοντας ότι η ελληνική ομάδα είναι μια από τις κορυφαίες στην Ευρώπη.

Το Μαυροβούνιο έδωσε τον καλύτερό του εαυτό κόντρα στην Ελλάδα και πανηγύρισε μια σημαντική νίκη με 67-65, στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027.

Μετά το παιχνίδι, ο 47χρονος προπονητής τόνισε ότι οι παίκτες του πάλεψαν σκληρά απέναντι σε έναν από τους πιο δυνατούς αντιπάλους της Ευρώπης και αναφέρθηκε επίσης στον επόμενο προγραμματισμένο αγώνα της ομάδας του.

Οι δηλώσεις που έκανε ο Αντρέι Ζάκελι:

«Θέλω να συγχαρώ τους παίκτες μου. Πάλεψαν και κυρίως πίστεψαν στη νίκη απέναντι σε μια από τις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης. Είδα από την προπόνηση ότι είχαμε σωστή νοοτροπία και δείξαμε χαρακτήρα. Είχαμε κάποια προβλήματα σε κάποιες στιγμές του αγώνα, αλλά κερδίσαμε τη μάχη των ριμπάουντ και αυτό έπαιξε σημαντικό ρόλο στο να κερδίσουμε.

Συνεχίζουμε, έχουμε σε τρεις μέρες έναν ακόμη αγώνα. Έχουμε μια ομάδα με αρκετά νέα παιδιά που αποτελούν το μέλλον του μπάσκετ μας μετά από την αποχώρηση της παλιάς φρουράς. Η ομοσπονδία ξέρει πως αυτή η διαδικασία θέλει χρόνο, αλλά αυτά τα νέα παιδιά έχουν διάθεση και φιλοδοξία. Για μας τους προπονητές αυτό είναι το πιο σημαντικό. Το τι θα επιφυλάσσει για μας το μέλλον θα το δούμε, αλλά θεωρώ πως πάμε στη σωστή κατεύθυνση».

