Ο Αντρέι Ζάκελι σχολίασε τη νίκη του Μαυροβουνίου επί της Ελλάδας, επισημαίνοντας ότι η ελληνική ομάδα είναι μια από τις κορυφαίες στην Ευρώπη.

Το Μαυροβούνιο έδωσε τον καλύτερό του εαυτό κόντρα στην Ελλάδα και πανηγύρισε μια σημαντική νίκη με 67-65, στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027.

Μετά το παιχνίδι, ο 47χρονος προπονητής τόνισε ότι οι παίκτες του πάλεψαν σκληρά απέναντι σε έναν από τους πιο δυνατούς αντιπάλους της Ευρώπης και αναφέρθηκε επίσης στον επόμενο προγραμματισμένο αγώνα της ομάδας του.