Ο Εργκίν Αταμάν τάχθηκε επικριτικά στις δηλώσεις του μετά τη σπουδαία νίκη της Τουρκίας απέναντι στη Σερβία για τα προκριματικά του Mundobasket.

«Δεν ήμουν ήρεμος, ήμουν κουρασμένος. Ευχαριστώ τη FIBA για αυτό το γελοίο καλεντάρι, καθώς και την EuroLeague, που μου δίνει την ευθύνη και στους παίκτες την ευκαιρία να εκπροσωπήσουν τη χώρα μας υπό τέτοιες συνθήκες. Είμαι κουρασμένος. Όχι μόνο εμείς, η Σερβία είναι κουρασμένη. Ήρθα στο Βελιγράδι μετά τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό, με ιδιωτικό αεροπλάνο, στις δύο τα ξημερώματα. Θα είμαι πιο ξεκούραστος στο δεύτερο παιχνίδι. Ο Ντούσαν έχει πάντα ενέργεια, είναι εξαιρετικός προπονητής και τον εκτιμούν στη Μπεσίκτας».