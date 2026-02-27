Η Τουρκία πέτυχε εντυπωσιακό εκτός έδρας «διπλό» στη Σερβία, επικρατώντας με 82-78 και διατήρησε το αήττητο της στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027. Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν ήταν ανώτερη στο μεγαλύτερο μέρος της αναμέτρησης, άντεξε στην πίεση των γηπεδούχων στο φινάλε και «απέδρασε» από τη Σερβική πρωτεύουσα.

Κορυφαίος για την Τουρκία ήταν ο Μπιμπέροβιτς με 22 πόντους, ενώ σημαντικές εμφανίσεις πρόσφεραν και οι παίκτες του Παναθηναϊκού, Όσμαν (16 πόντοι, 6 ασίστ) και Γιουρτσεβέν (14 πόντοι, 8 ριμπάουντ). Από πλευράς Σερβίας, ο Μάρκοβιτς σημείωσε 19 πόντους και ο Όγκνιεν Ντόμπριτς πρόσθεσε 17. Στο φινάλε, απογοήτευση για τον Ντούσαν Αλιμπίγεβιτς καθώς η ομάδα του τελείωσε με μόλις 9/32 τρίποντα.

Τα δεκάλεπτα: 13-22, 31-46, 54-57, 82-78

Βαθμολογία Γ’ Ομίλου:

Τουρκία 6

Σερβία 5

Βοσνία 2

Ελβετία 2