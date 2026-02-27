Η Πολωνία πήρε μια θρίλερ νίκη επί της Λετονίας στη Ρίγα με 84-82, χάρη σε buzzer-beater του εκπληκτικού Τζόρνταν Λόιντ που καθόρισε το αποτέλεσμα.

Το παιχνίδι ήταν ντέρμπι καθ’ όλη τη διάρκειά του, με την ομάδα του Ίγκορ Μίλιτσιτς να φεύγει τελικά νικήτρια, φτάνοντας στο 3/3 στα προκριματικά. Ο Λόιντ έκανε ένα φανταστικό ματς με 37 πόντους (6/9 δίποντα, 7/15 τρίποντα, 4/4 βολές), 4 ριμπάουντ και 3 ασίστ, αποδεικνύοντας γιατί ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής.

Στο ημίχρονο η Πολωνία είχε μικρό προβάδισμα με 48-42, κυρίως χάρη στους Λόιντ (21 πόντοι σε 20 λεπτά) και Πονίτκα (17 πόντοι σε 20 λεπτά), οι οποίοι σημείωσαν τους 38 από τους 42 πόντους της ομάδας τους.

Ο πρώην φόργουορντ του Παναθηναϊκού πρόσθεσε 27 πόντους, 7 ριμπάουντ και 4 ασίστ, προσφέροντας πολύτιμη βοήθεια για την τελική νίκη.

Τα δεκάλεπτα: 23-21, 48-42, 62-66, 82-84.