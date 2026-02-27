Ο Λούκα Ντόντσιτς ήταν και πάλι ο γνωστός εαυτός του, έβαλε 41 πόντους μαζί με 8 ριμπάουντ και άλλες τόσες ασίστ, ωστόσο η εμφάνιση του Σλοβένου σούπερσταρ δεν ήταν αρκετή για τους Λέικερς μέσα στο Φοίνιξ.

Οι Σανς ήταν αυτοί που χαμογέλασαν στο φινάλε του αγώνα και ο Ρόις Ο’Νιλ αυτός που ευστόχησε σε τρίποντο στα 0,9» πριν τη λήξη, για να δώσει έτσι τη νίκη στην ομάδα του και να υποχρεώσει την ομάδα του Λος Άντζελες σε τρίτη σερί ήττα, αφού αντίθετα ο Όστιν Ριβς αστόχησε στο τελευταίο σουτ για την ισοφάριση.

Το ρεκόρ των Σανς ανέβηκε στο 34-26 ενώ αντίθετα οι Λέικερς έπεσαν στο 34-24.

Στο άλλο σημαντικό ματς της βραδιάς, οι Μινεσότα Τίμπεργουλβς νίκησαν 94-88 των Κλίπερς στο Λος Άντζελες, με τον Άντονι Έντουαρντς να είναι με διαφορά ο καλύτερος του παρκέ. Έβαλε 31 πόντους και μαζί με τον ΝτιΒιντσέντσο που πρόσθεσε 18, οδήγησαν τους Λύκους σε μια νίκη που τους διατηρεί σε τροχιά για τα Play-Offs (37-23). Αντιθέτως, οι Κλίπερς με το 27-31 που έχουν αυτή τη στιγμή, πολύ δύσκολα θα τα καταφέρουν. Για τους ηττημένους που είχαν πολλές απουσίες, ξεχώρισαν Τζόουνς με 18 πόντους και Ματούριν με 14.

Αναλυτικά, τα αποτελέσματα της βραδιάς (27/2) στο ΝΒΑ:

Ιντιάνα Πέισερς – Σάρλοτ Χόρνετς 109-133

Φιλαδέλφεια 76ers – Μαϊάμι Χιτ 124-117

Ατλάντα Χοκς – Ουάσινγκτον Γουίζαρντς 126-96

Μπρούκλιν Νετς – Σαν Αντόνιο Σπερς 110-126

Ορλάντο Μάτζικ – Χιούστον Ρόκετς 108-113

Ντάλας Μάβερικς – Σακραμέντο Κινγκς 121-130

Γιούτα Τζαζ – Νιου Όρλεαν Πέλικανς 118-129