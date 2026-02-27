Σε μια εποχή αυξημένων γεωπολιτικών προκλήσεων και εξελισσόμενων, πολυδιάστατων απειλών, η προστασία κρίσιμων υποδομών στην Ελλάδα γίνεται ολοένα και πιο απαιτητική. Ο τομέας της ιδιωτικής ασφάλειας καλείται να ανταποκριθεί σε αυξημένες ανάγκες, όμως αντιμετωπίζει ένα σοβαρό πρόβλημα και αυτό δεν είναι άλλο από το λεγόμενο security gap, δηλαδή την έλλειψη επαρκώς εκπαιδευμένου και πιστοποιημένου ανθρώπινου προσωπικού.

Πανελλαδικά, πάνω από 10.000 θέσεις παραμένουν κενές, όχι λόγω έλλειψης ενδιαφέροντος από νέους υποψήφιους, αλλά εξαιτίας μεγάλων καθυστερήσεων στη διαδικασία πιστοποίησης και περιορισμένων εκπαιδευτικών κύκλων, που αφήνουν χιλιάδες επαγγελματίες σε αναμονή για μήνες. Όπως είναι επόμενο, η έλλειψη αυτή επηρεάζει σημαντικά τη λειτουργική ετοιμότητα κρίσιμων έργων και υποδομών, από αεροδρόμια και λιμάνια έως ενεργειακές εγκαταστάσεις και δημόσια κτίρια, θέτοντας σε κίνδυνο την αποτελεσματικότητα των ελέγχων και τη δημόσια ασφάλεια.

Σε αυτές τις ανάγκες που έχουν προκύψει απαντά η ICTS Hellas, η οποία από το 1987 αποτελεί σημείο αναφοράς στον τομέα των ολοκληρωμένων λύσεων ασφαλείας στην Ελλάδα, με 39 χρόνια εμπειρίας αλλά και ισχυρή παρουσία σε κρίσιμες υποδομές, συνδυάζοντας τεχνογνωσία, καινοτομία και υψηλά πρότυπα ποιότητας.

Η απάντηση στο security gap είναι οι άνθρωποι της ICTS

Καθώς οι απαιτήσεις στην ασφάλεια αυξάνονται σε όλη την Ευρώπη, ο κλάδος αντιμετωπίζει σοβαρή έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού. Στην Ελλάδα, η ανάγκη για εξειδικευμένο προσωπικό γίνεται ακόμα πιο επιτακτική, καθώς κρίσιμες υποδομές απαιτούν συνεχή, αξιόπιστη φύλαξη και εποπτεία. Σε αυτό το πλαίσιο, η ICTS Hellas, με περισσότερους από 1.800 εργαζόμενους στην πρώτη γραμμή, αποτελεί έναν από τους ηγέτες του κλάδου της ασφάλειας στη χώρα.

Η φιλοσοφία της εταιρείας είναι ξεκάθαρη: Η ασφάλεια δεν είναι απλώς μία υπηρεσία, είναι ανθρώπινη υπόθεση. Ακριβώς για αυτό, η εταιρεία επενδύει συστηματικά στους ανθρώπους της, προσφέροντας ένα ασφαλές και υποστηρικτικό εργασιακό περιβάλλον, συνεχή εκπαίδευση και αναβάθμιση δεξιοτήτων, καθώς και δίκαιες συνθήκες εργασίας με ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης.

Η φροντίδα και η αναγνώριση του ανθρώπινου δυναμικού αποτελούν προτεραιότητα, γεγονός που αποτυπώνεται και στο ομαδικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο που καλύπτει όλους τους εργαζομένους, ανεξαρτήτως θέσης. Παρά τη φύση του αντικειμένου, που απαιτεί εξειδίκευση και υπευθυνότητα, η ICTS Hellas καταφέρνει να προσελκύει νέα ταλέντα, ανθρώπους που ξεκινούν την επαγγελματική τους πορεία και επιλέγουν να την εξελίξουν σε μία ολοκληρωμένη καριέρα στον χώρο της ασφάλειας.

Μάλιστα, το 2024 σηματοδότησε τη μεταφορά της ICTS Hellas σε νέα, σύγχρονα γραφεία, μία στρατηγική απόφαση που λειτούργησε ως αφετηρία μίας ολοκληρωμένης καμπάνιας εσωτερικής επικοινωνίας, με στόχο τη συνοχή, τη σύνδεση και την ενίσχυση της εταιρικής ταυτότητας. Η στρατηγική αυτή έχει ήδη αποφέρει θετικά αποτελέσματα σε επίπεδο engagement, συμμετοχής και συνοχής, με περαιτέρω ποσοτική αποτύπωση να αναμένεται στη φετινή έρευνα εργαζομένων καθώς και μία βράβευση στα Internal Communications & Employee Engagement Awards 2025.

Καινοτομία, εκπαίδευση και βιωσιμότητα στο επίκεντρο της εταιρείας

Τα τελευταία χρόνια, η τεχνολογία στον τομέα της ασφάλειας έχει εξελιχθεί ραγδαία, από προηγμένα συστήματα X-ray και λύσεις περιμετρικής επιτήρησης έως σύγχρονες e-learning πλατφόρμες εκπαίδευσης. Ωστόσο, όσο εξελιγμένες κι αν είναι οι τεχνικές υποδομές, δεν μπορούν να αποδώσουν στο επίπεδο που απαιτούν οι παρούσες συνθήκες χωρίς ένα έμπειρο, επαρκώς εκπαιδευμένο και κατάλληλα στελεχωμένο ανθρώπινο δυναμικό.

Η ICTS Hellas, ως μέλος του διεθνούς ομίλου ICTS Europe / Sofinord, αξιοποιεί διεθνή τεχνογνωσία, καινοτομία και αυστηρά πρότυπα λειτουργίας, τα οποία ενσωματώνει σε κάθε έργο που αναλαμβάνει. Η στρατηγική της εστιάζει στη συνεχή επένδυση στην τεχνολογία αιχμής, στην ψηφιοποίηση των διαδικασιών και στην ενσωμάτωση των αρχών ESG (Environmental, Social, Governance), υιοθετώντας ένα υπεύθυνο, καινοτόμο και βιώσιμο μοντέλο λειτουργίας.

Επιπλέον, η εταιρεία επενδύει πόρους στην ενίσχυση της ποιότητας ζωής των εργαζομένων της, με επενδύσεις που ξεπερνούν τα 22,5 εκατ. ευρώ ετησίως, ενώ δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη συστηματική ανάπτυξη των στελεχών της. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το Mid Management Training Program, που υλοποιείται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά και στοχεύει στην ενίσχυση μίας ενοποιημένης εταιρικής κουλτούρας, αναπτύσσοντας δεξιότητες διοίκησης, επικοινωνίας και ηγεσίας στα μεσαία στελέχη, ώστε να είναι έτοιμα να αναλάβουν διοικητικές και λειτουργικές αρμοδιότητες.

Σε ένα περιβάλλον όπου το «security gap» αναδεικνύεται σε στρατηγική πρόκληση για τον κλάδο και τη χώρα, η οικονομική ανθεκτικότητα και η επιχειρησιακή κλίμακα αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες αξιοπιστίας. Η ICTS Hellas συγκαταλέγεται στις πλέον ισχυρές και υγιείς εταιρείες του τομέα της ασφάλειας, με κύκλο εργασιών που ανήλθε στα 45 εκατ. ευρώ στην Ελλάδα το 2024 και ισχυρή παρουσία σε έναν νευραλγικό πυλώνα της εθνικής και επιχειρησιακής ασφάλειας.

Με συνεργασίες που ξεπερνούν τα 60 επιχειρησιακά κέντρα ζωτικής σημασίας και δραστηριότητα σε περισσότερες από 20 πόλεις στην Ελλάδα, η εταιρεία διαθέτει το εύρος, τη δομή και την τεχνογνωσία για να ανταποκρίνεται στις αυξανόμενες απαιτήσεις του σύγχρονου περιβάλλοντος ασφάλειας. Παράλληλα, το διαρκώς εξελισσόμενο χαρτοφυλάκιο υπηρεσιών της καλύπτει ένα ευρύ φάσμα κρίσιμων τομέων, από αεροδρόμια και λιμάνια έως δημόσιους φορείς, πανεπιστήμια, ενεργειακές εγκαταστάσεις και τεχνολογικά κέντρα.