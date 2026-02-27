Ένα ακόμη μακάβριο εύρημα καταγράφηκε στη Χαλκιδική, καθώς εντοπίστηκε οστό σε παραλία, μόλις ένα 24ωρο μετά την ανακάλυψη σορού μέσα σε σακούλα στην ίδια περιοχή.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr, το οστό βρέθηκε στην παραλία Πολύχρονου, στο πρώτο «πόδι» της Χαλκιδικής, ενώ η ΕΛ.ΑΣ. ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 17:00 το απόγευμα.

Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί αν πρόκειται για ανθρώπινο οστό, με ιατροδικαστή να έχει μεταβεί στο σημείο για τη διενέργεια των απαραίτητων εξετάσεων.

Το νέο εύρημα έρχεται σχεδόν 24 ώρες μετά τον εντοπισμό σκελετικών υπολειμμάτων μέσα σε σακούλες, κατά τη διάρκεια εργασιών καθαρισμού σε αγροτοδασική έκταση στον Γλαρόκαμπο Χαλκιδικής, υπόθεση που βρίσκεται ήδη στο μικροσκόπιο των αρχών.