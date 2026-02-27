Η Κεφαλονιά θρηνεί τον τραγικό θάνατο της Μαρίας Λαδά, η οποία έχασε τη ζωή της στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Η πρόεδρος της ένωσης ΑμεΑ «Υπερίων», Σοφία Μαροπούλου, περιέγραψε τις συνθήκες του δυστυχήματος που συγκλονίζει το νησί.

Η 67χρονη, ιδρυτικό μέλος της ένωσης, είχε φτάσει στην Αθήνα με πτήση από την Κεφαλονιά. Όπως ανέφερε η κ. Μαροπούλου, επιβιβάστηκε στο μικρό λεωφορείο των ΑμεΑ μαζί με το βοηθητικό τροχοφόρο εξάρτημά της, το οποίο χρησιμοποιούσε για στήριξη και αυτονομία.

«Φτάνοντας λίγο πριν τις αφίξεις, εκεί που κατεβαίνουμε συνήθως όλοι, η ράμπα δεν μπορούσε να προσαρμοστεί κανονικά στην είσοδο του λεωφορείου και άφηνε ένα μεγάλο κενό», δήλωσε η πρόεδρος. Ο οδηγός προσπάθησε να τη βοηθήσει σηκώνοντάς την, όμως έπεσαν και οι δύο μαζί στο κενό. Σύμφωνα με την οικογένεια, η Μαρία Λαδά χτύπησε δυνατά στον θώρακα, με αποτέλεσμα να υποστεί εσωτερική αιμορραγία, όπως εκτίμησαν οι γιατροί.

«Αφήστε πρώτα να δω την υγεία μου και μετά βλέπουμε»

Η Μαρία Λαδά είχε τις αισθήσεις της κατά τη μεταφορά της στο ιατρείο του αεροδρομίου. Όπως είπε η κ. Μαροπούλου, όταν τη ρώτησαν αν θέλει να κληθεί η αστυνομία, εκείνη απάντησε «αφήστε πρώτα να δω την υγεία μου και μετά βλέπουμε». Στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς», όπου υπεβλήθη σε εξετάσεις. Ωστόσο, η κατάστασή της επιδεινώθηκε και γύρω στις 12:00 κατέληξε.

«Αγωνίστρια για τη ζωή της και όλα τα άτομα με αναπηρία»

«Η Μαρία είχε ένα σπάνιο νόσημα» ανέφερε η πρόεδρος του Υπερίωνα, υπογραμμίζοντας πως ήταν «μια αγωνίστρια για τη ζωή της και όλα τα άτομα με αναπηρία». Όπως είπε, είχε υποβληθεί σε πολλές επεμβάσεις, αλλά δεν σταμάτησε ποτέ να αγωνίζεται. Μόλις λίγες ημέρες πριν από το δυστύχημα, συμμετείχε στην καρναβαλική παρέλαση της Κεφαλονιάς, γεμάτη ενέργεια και χαμόγελο.

Η ανακοίνωση του αεροδρομίου Ελ. Βενιζέλος

Σε ανακοίνωσή του, ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στους οικείους της 67χρονης και γνωστοποίησε ότι έχει ξεκινήσει διαδικασία διερεύνησης για τις συνθήκες του περιστατικού. Όπως αναφέρεται, το συμβάν σημειώθηκε κατά τη χρήση ανυψωτικού μηχανήματος εξυπηρέτησης ατόμων με αναπηρία, το οποίο χειρίζεται εξωτερικός πάροχος υπηρεσιών. Τραυματίστηκαν τόσο η επιβάτης όσο και ο εργαζόμενος, ενώ στο σημείο έσπευσε το ΕΚΑΒ.

Η επιβάτης διακομίστηκε στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς», όπου κατέληξε, ενώ ο εργαζόμενος παραμένει υπό ιατρική αξιολόγηση. Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν το περιστατικό σε συνεργασία με τον πάροχο, ώστε να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια.

Καμπανάκι ευθύνης για την προσβασιμότητα

Ο σύλλογος «Υπερίων» τόνισε ότι «η απώλεια της Μαρίας Λαδά δεν είναι μόνο τραγωδία – είναι καμπανάκι ευθύνης για την προσβασιμότητα». Όπως επισημαίνεται, «ο θάνατός της δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ως ένα ακόμη δυστύχημα, αλλά ως υπενθύμιση ότι η προσβασιμότητα είναι ζήτημα ασφάλειας, αξιοπρέπειας και ζωής».

Η ένωση έθεσε τρία κρίσιμα ερωτήματα:

Πόσο ασφαλείς είναι πραγματικά οι υποδομές μετακίνησης για τα άτομα με αναπηρία; Πόσο συστηματικά ελέγχεται η εφαρμογή των κανόνων προσβασιμότητας; Ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη όταν οι ελλείψεις κοστίζουν ανθρώπινες ζωές;

Ο «Υπερίων» δεσμεύεται ότι «δεν θα επιτρέψει η μνήμη της Μαρίας Λαδά να περιοριστεί σε λόγια θλίψης», αλλά θα συνεχίσει τον αγώνα για ουσιαστική προσβασιμότητα, ασφαλείς μετακινήσεις, θεσμικό έλεγχο και πραγματική ένταξη των ατόμων με αναπηρία στην κοινωνία.

«Η Μαρία Λαδά δεν ήταν μόνο μια δυναμική γυναίκα»

Στην ανακοίνωση του Υπερίωνα υπογραμμίζεται ότι η Μαρία Λαδά «δεν ήταν μόνο μια δυναμική γυναίκα, αλλά μια φωνή που απαιτούσε να μην αφήνεται κανείς πίσω». Η Ένωση αποχαιρετά την ιδρυτική της μορφή με βαθιά οδύνη, δεσμευόμενη να συνεχίσει το έργο και το όραμά της για μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς.