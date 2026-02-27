Τραγική κατάληξη είχε το ταξίδι από την Κεφαλονιά προς το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» για την 67χρονη Μαρία Λαδά από το Ληξούρι.

Η Μαρία Λαδά έπασχε από σπάνιο νόσημα και ήταν μέλος συλλόγου που ανήκει στην Ελληνική Ομοσπονδία Συλλόγων Σπανίων Νοσημάτων, μια ομοσπονδία διεθνούς κύρους με σημαντική επιστημονική και εκπαιδευτική δράση.

Είχε ταξιδέψει στην Αθήνα για να συμμετάσχει σε συνέδριο και φεστιβάλ που διοργανωνόταν στο πλαίσιο της ημέρας αυτής, ενώ παράλληλα επρόκειτο να επισκεφθεί τον γιατρό της για πρόβλημα που αντιμετώπιζε με τα μάτια της.

Πώς συνέβη το μοιραίο

Όπως έγινε γνωστό, η 67χρονη ταξίδεψε αεροπορικώς και, φτάνοντας στην Αθήνα, επιβιβάστηκε κανονικά στο μικρό λεωφορείο μεταφοράς. Η ίδια χρησιμοποιούσε μικρό τροχοφόρο εξάρτημα για υποστήριξη.

Κατά την αποβίβαση της, η ράμπα του οχήματος δεν προσαρμόστηκε σωστά στην είσοδο, αφήνοντας –όπως είπε– μεγάλο κενό. Αντί να κληθούν τεχνικοί ή άλλοι αρμόδιοι, ο οδηγός επιχείρησε να τη σηκώσει στην αγκαλιά του, προκειμένου να τη βοηθήσει. Ωστόσο, και οι δύο έπεσαν στο κενό.

Η Μαρία χτύπησε σοβαρά στον θώρακα. Κατά πληροφορίες που μετέφερε η πρόεδρος, εκτιμήθηκε από γιατρούς ότι υπέστη εσωτερική αιμορραγία. Παρέμεινε σε επαφή με το περιβάλλον κατά τη μεταφορά της στο ιατρείο του αεροδρομίου. Όπως συγκλονισμένη ανέφερε η κ. Μαροπούλου, όταν ρωτήθηκε ο αδελφός της –που τη συνόδευε– αν επιθυμούν να κληθεί αστυνομία, η ίδια απάντησε: «Αφήστε πρώτα να δω την υγεία μου και μετά βλέπουμε».

Στη συνέχεια η 67χρονη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γ. Γεννηματάς», όπου λίγες ώρες αργότερα κατέληξε, με τα ακριβή αίτια θανάτου να εξετάζονται από τις αρμόδιες αρχές.

Στο Ληξούρι η κηδεία

Όπως έγινε γνωστό, θα διενεργηθεί νεκροψία-νεκροτομή, ενώ αναμένονται νεότερες πληροφορίες από τη Δευτέρα, ενώ το Διοικητικό Συμβούλιο του «Υπερίωνα» θα συνεδριάσει άμεσα και θα εκδώσει σχετικό δελτίο Τύπου.

Η κηδεία θα πραγματοποιηθεί στο Ληξούρι, στον Παντοκράτορα, ενώ η ταφή θα γίνει στα Καμιναράτα, τόπο καταγωγής της, όπου αναπαύονται ήδη η μητέρα και ο αδελφός της.