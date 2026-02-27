Ένα ραντεβού για να διευθετηθούν διαφορές σχετικά με ένα μηχανάκι κατέληξε σε τραγωδία στο Λουτράκι, με έναν 17χρονο να χάνει τη ζωή του από μαχαιριά.

Σύμφωνα με τις αρχές, το θύμα και ένας 19χρονος φίλος του, ο οποίος νοσηλεύεται τραυματισμένος, μετέβησαν τα ξημερώματα της Παρασκευής σε απομονωμένο σημείο, σε επαρχιακό δρόμο στον Προφήτη Ηλία, προκειμένου να συναντήσουν τον επίσης 17χρονο ιδιοκτήτη της μηχανής και να λύσουν τις διαφορές τους. Εκεί σημειώθηκε συμπλοκή.

Ο ανήλικος τραυματίστηκε σοβαρά στη θωρακική χώρα από αιχμηρό αντικείμενο και μεταφέρθηκε από τον αδελφό του στο νοσοκομείο Κορίνθου, όπου λίγο αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του. Την ίδια ώρα, ο 19χρονος διακομίστηκε επίσης με τραύματα στην κοιλιακή χώρα. Οι γιατροί συνέστησαν τη μεταφορά του στο Νοσοκομείο Σωτηρία στην Αθήνα, όπου και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση.

Η μητέρα του 19χρονου, μιλώντας στν ΕΡΤ, δήλωσε ότι ενημερώθηκε για το περιστατικό ενώ κοιμόταν και εξέφρασε τη συγκλονισμένη της αντίδραση για τον θάνατο του 17χρονου, που – όπως είπε – ήταν στενός φίλος του γιου της.

Αρχικά, ο 19χρονος φέρεται να μην έδωσε κατάθεση, ωστόσο στη συνέχεια κατονόμασε ως δράστη έναν 17χρονο, υποστηρίζοντας ότι και οι δύο δέχθηκαν επίθεση από το ίδιο άτομο.

Έπειτα από πολύωρες έρευνες, οι αρχές εντόπισαν και συνέλαβαν τον 17χρονο που φέρεται να υπέδειξε ο τραυματίας. Ο ανήλικος εντοπίστηκε έξω από το αστυνομικό τμήμα της περιοχής, όπου – σύμφωνα με όσα ανέφερε – είχε μεταβεί με πρόθεση να παραδοθεί. Παράλληλα, συνελήφθη και η 57χρονη μητέρα του για παραμέληση ανηλίκου.

Συμμαθητές του θύματος δήλωσαν σοκαρισμένοι από το τραγικό περιστατικό, τονίζοντας ότι τα παιδιά φοιτούσαν στο ίδιο σχολείο.