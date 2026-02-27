Σε συμφωνία για τη νέα συλλογική σύμβαση κατέληξαν νωρίτερα σήμερα οι Γερμανικοί Σιδηρόδρομοι (DB) με τους εργαζόμενους της εταιρίας, αποτρέποντας έτσι οριστικά το ενδεχόμενο απεργιακών κινητοποιήσεων. Σήμερα και αύριο ωστόσο παραλύουν οι τοπικές συγκοινωνίες, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη 48ωρη απεργία των εργαζόμενων στα κρατιδιακά μαζικά μέσα μεταφοράς.

Η προηγούμενη συλλογική σύμβαση στους Γερμανικούς Σιδηροδρόμους έληξε τον περασμένο Δεκέμβριο και είναι η πρώτη φορά από το 2018 που οι διαπραγματεύσεις με το συνδικάτο (GDL) ολοκληρώνονται χωρίς προειδοποιητική απεργία. Οι λεπτομέρειες της συμφωνίας παραμένουν ασαφείς, οι εργαζόμενοι πάντως διεκδικούσαν αυξήσεις της τάξης του 8%.

Από τις πρώτες πρωινές ώρες βρίσκεται ωστόσο σε εξέλιξη η 48ωρη απεργία που κήρυξε η συνδικαλιστική οργάνωση Ver.di για τους εργαζόμενους στα κρατιδιακά μέσα μεταφοράς – το μετρό, τα λεωφορεία και τα τραμ. Ειδικά στο Βερολίνο, στο Αμβούργο και στο Μόναχο οι συγκοινωνίες έχουν παραλύσει, ενώ στους δρόμους επικρατεί έντονη κυκλοφοριακή συμφόρηση. Η κανονική λειτουργία των μέσων δεν αναμένεται να αποκατασταθεί πριν από το πρωί της Κυριακής.

Στις διαπραγματεύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη, η Ver.di διεκδικεί σημαντικά καλύτερες συνθήκες εργασίας – μεταξύ άλλων μειωμένες ώρες εργασίας ανά εβδομάδα και λιγότερες ώρες βάρδιας, μεγαλύτερα διαστήματα ανάπαυσης και υψηλότερα μπόνους για την εργασία τη νύχτα και τα Σαββατοκύριακα. «Προφανώς, οι εργοδότες εξακολουθούν να μην καταλαβαίνουν ότι ένα λειτουργικό σύστημα δημόσιων συγκοινωνιών δεν μπορεί να διατηρηθεί μακροπρόθεσμα, παρά μόνο εάν βελτιώσουμε σημαντικά τις συνθήκες εργασίας τώρα. Οι συνάδελφοί μας χρειάζονται επειγόντως ελάφρυνση – και οι εργοδότες χρειάζονται ένα σαφές μήνυμα ότι είμαστε αποφασισμένοι να αγωνιστούμε για τα αιτήματά μας», δήλωσε η αναπληρώτρια πρόεδρος του συνδικάτου Κριστίνε Μπέλε, ενώ ο επικεφαλής διαπραγματευτής των εργαζομένων Ζεράτ Τσανιούρτ δήλωσε ότι «μέχρι στιγμής δεν έχουν πραγματοποιηθεί πραγματικές διαπραγματεύσεις και δεν υπήρξε ουσιαστική συζήτηση με τους εργοδότες».

Πρόκειται για τη δεύτερη εθνική απεργία στις κρατιδιακές συγκοινωνίες για τον τρέχοντα κύκλο συλλογικών διαπραγματεύσεων. Στην πρώτη, στις 2 Φεβρουαρίου, κινητοποιήθηκαν περίπου 100.000 εργαζόμενοι και σε μεγάλα τμήματα της χώρας τα τοπικά μέσα ακινητοποιήθηκαν, εν μέσω μάλιστα σφοδρής κακοκαιρίας. Επιπλέον, σύμφωνα με τη γερμανική νομοθεσία, η απεργία στις συγκοινωνίες δεν συνιστά λόγο δικαιολογημένης απουσίας για τους μαθητές και τους εργαζόμενους.