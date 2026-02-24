Περισσότερα από 40.000 χρόνια πριν, οι πρώτοι άνθρωποι που ζούσαν στη σημερινή νότια Γερμανία χάραζαν οργανωμένες ακολουθίες συμβόλων σε εργαλεία και ειδώλια από ελεφαντόδοντο. Σύμφωνα με νέα μελέτη, οι χαράξεις αυτές ενδέχεται να αποτελούν τους αρχαιότερους γνωστούς προδρόμους της γραφής, προηγούμενους της πρωτο-σφηνοειδούς γραφής της Μεσοποταμίας κατά τουλάχιστον 30.000 χρόνια.

Τα αποτελέσματα της έρευνας, που θα δημοσιευθούν στο περιοδικό Proceedings of the National Academy of Sciences, προήλθαν από συνεργασία του γλωσσολόγου Christian Bentz του Πανεπιστημίου του Saarland και της αρχαιολόγου Ewa Dutkiewicz του Μουσείου Προϊστορίας και Πρώιμης Ιστορίας στο Βερολίνο. Οι ερευνητές ανέλυσαν πάνω από 3.000 χαράξεις σε 260 αντικείμενα της εποχής του Ωριγνάκ, τα οποία ανακαλύφθηκαν στην περιοχή Swabian Jura της νοτιοδυτικής Γερμανίας.

Τα τεχνουργήματα — μεταξύ αυτών φλάουτα, ζωικά γλυπτά και ανθρωπόμορφα ειδώλια — χρονολογούνται από 43.000 έως 34.000 χρόνια πριν και φέρουν 22 διαφορετικούς τύπους συμβόλων. Το πιο συνηθισμένο είναι μια εγκοπή σε σχήμα V, ενώ συχνά εμφανίζονται γραμμές, σταυροί και τελείες. Λιγότερο συχνά συναντώνται σχήματα Y και αστέρια.

Ξεχωρίζει το Adorant, πλάκα ελεφαντόδοντου ηλικίας περίπου 38.000 ετών που απεικονίζει ανθρωποειδή μορφή δίπλα σε σειρές εγκοπών και τελειών. Επίσης, ο Λεοντάνθρωπος από το σπήλαιο Hohlenstein-Stadel φέρει εγκοπές τοποθετημένες σε κανονικά διαστήματα κατά μήκος του βραχίονα.

Η ερευνητική ομάδα διαπίστωσε ότι οι ακολουθίες αυτών των σημείων παρουσιάζουν ένα «στατιστικό αποτύπωμα» παρόμοιο με εκείνο της πρωτο-σφηνοειδούς γραφής, που θεωρείται το πρώτο σύστημα γραφής στον κόσμο. «Η έρευνά μας αποκαλύπτει τις μοναδικές στατιστικές ιδιότητες αυτών των σημείων, οι οποίες συνιστούν έναν πρώιμο πρόδρομο της γραφής», δήλωσε ο Bentz σε ανακοίνωση του Πανεπιστημίου του Saarland.

Η ανάλυση έδειξε ότι τόσο τα παλαιολιθικά σύμβολα όσο και η πρωτο-σφηνοειδής γραφή χαρακτηρίζονται από υψηλή επανάληψη, σε αντίθεση με τα σύγχρονα συστήματα γραφής που κωδικοποιούν την προφορική γλώσσα με μεγαλύτερη πυκνότητα πληροφορίας. «Τα σύμβολα στα αρχαιολογικά αντικείμενα επαναλαμβάνονται συχνά — σταυρός, σταυρός, σταυρός, γραμμή, γραμμή, γραμμή. Αυτή η επανάληψη δεν αποτελεί χαρακτηριστικό της προφορικής γλώσσας», εξήγησε ο Bentz.

Οι επιστήμονες εξέφρασαν έκπληξη για το πόσο κοντά βρίσκονται τα αρχαία σημάδια στην πρωτο-σφηνοειδή γραφή. «Πιστεύαμε ότι η πρώιμη πρωτο-σφηνοειδής γραφή θα έμοιαζε περισσότερο με τα σημερινά συστήματα γραφής, όμως διαπιστώσαμε ότι έχει πολύ περισσότερες ομοιότητες με τις παλαιολιθικές ακολουθίες συμβόλων», πρόσθεσε ο Bentz.

Η μελέτη εντάσσεται σε ένα ευρύτερο ερευνητικό πλαίσιο που επανεξετάζει την προέλευση της γραπτής επικοινωνίας, αμφισβητώντας την παραδοσιακή άποψη ότι ξεκίνησε με τις σουμεριακές πήλινες πλάκες. Η παλαιοανθρωπολόγος Genevieve von Petzinger, η οποία έχει καταγράψει 32 επαναλαμβανόμενα γεωμετρικά σύμβολα σε 52 ευρωπαϊκές σπηλιές, επισημαίνει ότι τα σημάδια στα Ωριγνάκια αντικείμενα παρουσιάζουν «μοτίβο επανάληψης και οργάνωσης» ανάλογο με την πρωτο-σφηνοειδή γραφή, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι μετέφεραν τα ίδια νοήματα.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος EVINE, που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας και εξετάζει την εξέλιξη της οπτικής κωδικοποίησης πληροφοριών από τα πρώτα σημεία έως την ανάπτυξη της γραφής.